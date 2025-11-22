Basket Agropoli, test d’alta classifica per la Polisportiva

Prima di due gare consecutive al Pala Di Concilio per i cilentani. Primo match domenica contro Portici

Torna in campo la Polisportiva Basket Agropoli. Domenica alle 18 arriva al Pala Di Concilio il Portici. Un match importante contro una squadra di alta classifica, uno scontro diretto.

Coach Alberto Di Concilio lo presenta così: «Bisogna fare una buona partita. Domenica ci aspetta una gara di una importanza notevole che ci farà capire se possiamo stare lassù. Bisogna avere tanta ambizione. Il risultato è di importanza notevole, giocare in casa ci deve dare uno stimolo in più per andare bene».

Per la Polisportiva Basket Agropoli due match casalinghi consecutivi; la prossima settimana c’è Casapulla: «Speriamo di riuscire a fare bottino pieno in entrambe le gare», conclude Di Concilio.

