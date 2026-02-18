Auto in fiamme nello spiazzo retrostante la Chiesa Madre di Eboli

Un’auto è stata avvolta dalle fiamme nello spiazzo retrostante la Chiesa Madre di Santa Maria ad Eboli, dove si svolge il mercatino della frutta.

Indagini in corso sulle cause

L’episodio si è verificato in tarda serata; al momento le cause dell’incendio sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenute le autorità competenti per i rilievi e le indagini del caso. Non si segnalano feriti. Seguiranno aggiornamenti degli inquirenti. Non è la prima volta che in zona succedono episodi simili.