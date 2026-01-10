Atena Lucana, struttura per non autosufficienti bloccata dalla Regione: Tar dà ragione alla cooperativa

La decisione riguarda una RSA da 30 posti letto per adulti non autosufficienti

Erminio Cioffi
Tar Salerno

Il TAR Campania, sezione di Salerno, ha annullato il parere negativo espresso dalla Regione Campania sul progetto per la realizzazione di una Residenza Sanitaria Assistenziale ad Atena Lucana e l’ha condannata al pagamento delle spese legali.

La decisione del TAR

La decisione riguarda una RSA da 30 posti letto per adulti non autosufficienti proposta da una società cooperativa.
Secondo i giudici amministrativi, il diniego regionale è risultato carente sotto il profilo della motivazione e dell’istruttoria. In particolare, la Regione avrebbe sostenuto in modo generico che nel territorio dell’ASL di Salerno il fabbisogno di posti letto sarebbe già coperto, senza però indicare con precisione quante strutture siano realmente operative, autorizzate o soltanto previste.

Criticato anche il riferimento agli interventi pubblici finanziati con il PNRR, ritenuto troppo vago e privo di elementi concreti su localizzazione, numero di posti e stato di avanzamento dei progetti. Il TAR ha inoltre accolto la richiesta di accesso agli atti presentata dalla cooperativa, ordinando a Regione e ASL di fornire tutta la documentazione relativa ad altre RSA autorizzate, comprese quelle non ancora attive, e agli interventi pubblici programmati.

I prossimi step

Ora la Regione dovrà riesaminare la pratica e pronunciarsi nuovamente sul progetto, questa volta con una valutazione più dettagliata e supportata da dati certi. La vicenda continua a tenere banco nel Vallo di Diano, dove il tema dei servizi per la non autosufficienza resta particolarmente sentito dalle famiglie e dagli operatori del settore.

Anche in tv, sul canale 79!

Il servizio completo nel tg di InfoCilento in onda alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55 sul Canale 79 del digitale terrestre e in streaming su InfoCilento.it
Accedi allo streaming
Condividi questo articolo
Articolo precedente tifosi-salernitana-arechi Serie C: la Salernitana impegnata nel posticipo contro il Cosenza
Articolo Successivo Carabinieri Carabinieri di Salerno, avviata campagna di sicurezza stradale: raffica di sanzioni
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Poste

Progetto Polis: nei comuni salernitani richiesta passaporto anche negli uffici postali

Per ottenere il passaporto non sarà più necesario recarsi fisicamente in Questura,…

Spiaggia Agropoli

Spiagge inaccessibili ad Agropoli: il CNDDU richiama le istituzioni sui diritti dei disabili

Il CNDDU interviene sull'inaccessibilità della spiaggia libera di Agropoli, chiedendo interventi urgenti…

Lido Aurora Agropoli

Maltempo, danni ad uno stabilimento balneare ad Agropoli

Danni questa notte a causa delle forti raffiche di vento registrate lungo…

Carabinieri

Carabinieri di Salerno, avviata campagna di sicurezza stradale: raffica di sanzioni

Avviata una campagna di controlli: venti sanzioni per mancata revisione e verifiche…

tifosi-salernitana-arechi

Serie C: la Salernitana impegnata nel posticipo contro il Cosenza

Dal mercato, intanto, in fase di chiusura la trattativa per il bomber…

Presidente Alfieri

Franco Alfieri, dopo archiviazione per il filone appalti, i social esultano: “il ritorno è vicino”

La giustizia chiarisce la posizione di Franco Alfieri riguardo alle opere pubbliche…