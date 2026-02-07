Atena Lucana: ladri in azione nel centro storico mettono a segno un furto in un’abitazione

Ieri sera, intorno alle 19 i ladri hanno preso di mira un’abitazione situata nel centro storico di Atena Lucana approfittando dell’assenza dei proprietari.

Il furto

I malviventi hanno messo a soqquadro le stanze, portando via alcuni oggetti di modico valore. Dopo il primo colpo, i ladri hanno tentato di entrare, senza successo, in un’altra abitazione nei dintorni. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri della Compagnia di Sala Consilina, che hanno avviato le indagini per risalire agli autori e chiarire eventuali collegamenti con altri episodi analoghi.

Cresce l’allarme tra i residenti

Il Vallo di Diano negli ultimi mesi ha registrato una serie di furti simili, che hanno colpito soprattutto abitazioni private. Solo poche settimane fa, episodi analoghi sono stati segnalati a Sala Consilina e Teggiano, dove i ladri hanno agito indisturbati durante le ore serali. Le forze dell’ordine invitano i cittadini a segnalare qualsiasi movimento sospetto e a rafforzare le misure di sicurezza nelle proprie abitazioni.