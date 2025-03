Ascea: Velia svela nuovi tesori archeologici | VIDEO

Nella suggestiva cornice dell’Acropoli di Velia, si è tenuta oggi la giornata di presentazione delle nuove ricerche archeologiche condotte nel sito.

L’evento

Un evento che ha visto la partecipazione della direttrice del Parco Archeologico di Paestum e Velia, Tiziana D’Angelo, del sindaco di Ascea Stefano Sansone, della Soprintendenza ABAP di Salerno e Avellino, oltre a studiosi e ricercatori delle università coinvolte nelle indagini.

Un incontro che ha rappresentato un momento di grande valore scientifico e culturale, con l’obiettivo di condividere gli esiti delle più recenti campagne di scavo e avviare un confronto tra gli esperti per una più approfondita comprensione della storia di Velia, l’antica Elea, celebre per essere stata la patria della scuola filosofica di Parmenide e Zenone.

Le ricerche

Le ricerche archeologiche condotte a Velia si inseriscono in un più ampio progetto di valorizzazione e tutela del sito, con un approccio multidisciplinare che coniuga tradizione e innovazione. Nel suo intervento, la direttrice Tiziana D’Angelo ha sottolineato l’importanza del lavoro di squadra tra istituzioni, università e enti di ricerca: “Le indagini archeologiche a Velia dimostrano ancora una volta quanto sia fondamentale la collaborazione tra diversi soggetti per approfondire la conoscenza del nostro passato e valorizzarlo al meglio”. Un concetto ribadito anche dal sindaco Stefano Sansone, che ha evidenziato il valore culturale e turistico di questi studi per il territorio.