Arriva la Piramide Culturale in un altro Comune del Cilento, ecco dove

Il Cilento si appresta ad accogliere un evento di grande rilievo culturale: domenica 26 marzo, presso il Museo Paleontologico di Magliano Vetere, verrà svelata e inaugurata la Piramide Culturale del Cilento, a cui il comune ha aderito quattro mesi fa, unendosi al Movimento Nazionale dell’Empatismo, fondato nel 2020 dal poeta, scrittore e docente universitario Menotti Lerro.

La Piramide Culturale

Sarà affissa in via Roma, rappresenta una simbolica scala gerarchica della cultura, con la punta rivolta verso l’alto e le diverse fasce rappresentate dai vari paesi del Cilento. In questo contesto, Magliano Vetere rappresenterà il paese della Paleontologia, un’importante testimonianza della storia della vita sulla Terra.

La cerimonia

Alla cerimonia inaugurale prenderanno parte importanti personalità della cultura cilentana e non solo. Oltre allo stesso Lerro e al sindaco Adriano Piano, saranno presenti il docente universitario e direttore scientifico del Museo Paleontologico di Magliano Vetere, Sergio Bravi, lo storico Antonio Troisi e il vicesindaco del comune nonché assessore alla Comunità Montana, Carmine D’Alessandro.

La giornata vedrà anche la partecipazione del noto cantautore cilentano Angelo Loia, che con le sue canzoni rappresenterà al meglio l’arte e la cultura della regione. L’evento, che si preannuncia di grande interesse per gli amanti della cultura e della storia, rappresenta un’occasione unica per scoprire e valorizzare le bellezze del Cilento e della sua cultura millenaria.