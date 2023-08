Arma con matricola abrasa e colpi inesplosi trovata a Sapri. Indagini in corso

Una pistola con matricola abrasa e 14 colpi inesplosi è stata rinvenuta questa mattina dagli uomini della Polizia Ferroviaria di Sapri agli ordini dell’ispettore superiore Carmine Nicodemo.

L’arma è stata ritrovata dagli agenti della Polfer all’interno di una feritoia di un muro nel corso di un regolare pattugliamento e controllo dell’intera area.

L’arma rinvenuta era perfettamente nascosta. Sono in corso indagini per verificare la provenienza della pistola e se la stessa è stata utilizzata in attività delittuose.

Più sicurezza

Lo scalo ferroviario di Sapri rappresenta un crocevia importante per la circolazione di tutti i treni da è per il Sud Italia. Motivo per il quale nel corso della stagione estiva diventa uno scalo ferroviario fondamentale per l’arrivo dei turisti.

Tutto ciò comporta anche una presenza maggiori degli agenti della Polfer, al fine di garantire una maggiore sicurezza.