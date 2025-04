Areneide 3.0: torna a Marina di Casal Velino il festival delle sculture di sabbia, ecco le date

Marina di Casal Velino si prepara a ospitare la terza edizione di Areneide, il Festival delle Sculture di Sabbia, che si terrà dal 3 al 6 luglio 2025. L’evento, promosso dalla Pro Loco Marina di Casal Velino, è ormai uno degli appuntamenti più attesi dell’estate cilentana e campana, portando l’arte delle sculture di sabbia al centro della scena culturale della regione.

Il programma

Durante le quattro giornate del festival, il Lungomare Speranza si trasformerà in un vero e proprio palcoscenico di arte effimera. Le sculture di sabbia, realizzate dagli artisti di “Arenas Posibles”, saranno l’attrazione principale, offrendo ai visitatori la possibilità di ammirare due magnifiche opere che rimarranno esposte per tutta l’estate.

Oltre alle spettacolari sculture di sabbia, anche quest’anno torna Gusto Italia in Tour, la fiera delle tipicità italiane e della tradizione artigiana, che per il secondo anno consecutivo accompagnerà il festival. I visitatori avranno l’opportunità di scoprire e gustare le prelibatezze enogastronomiche provenienti da tutte le regioni d’Italia, vivendo un’esperienza che unisce arte, cultura e tradizione.

Areneide non è solo arte, ma anche un evento che coinvolge tutta la comunità. Durante il festival, ci saranno spettacoli di musica dal vivo, dj set, e performance di artisti di strada, che creeranno un’atmosfera di festa e divertimento. Inoltre, saranno organizzati workshop e laboratori, dove adulti e bambini potranno scoprire i segreti di questa affascinante arte.

“Siamo entusiasti di presentare la terza edizione di Areneide, che quest’anno torna con tante novità e conferma il nostro impegno per la promozione della cultura e dell’arte sul nostro territorio. L’obiettivo è offrire a tutti i partecipanti un’esperienza unica, dove l’arte delle sculture di sabbia diventa il mezzo per esplorare la bellezza del Cilento e condividere momenti di convivialità e divertimento. Siamo pronti ad accogliere tutti a Casal Velino per vivere insieme una nuova, straordinaria edizione”, ha dichiarato Marco Penza, Presidente della Pro Loco Marina di Casal Velino.