Arcidiocesi di Salerno, nuovo giro di nomine dell’Arcivescovo Bellandi: cambiano 35 parroci

La Diocesi di Salerno-Campagna-Acerno ha annunciato una serie di trasferimenti e cambiamenti che coinvolgeranno circa 35 sacerdoti e le rispettive comunità parrocchiali. Le nuove nomine saranno in gran parte operative da settembre, mentre alcune prenderanno effetto già nel mese di luglio. L’Arcivescovo, Andrea Bellandi, evidenzia come tali decisioni, pur comportando sacrifici sia per i sacerdoti che per le comunità, siano necessarie per garantire una presenza pastorale efficace nelle circa 160 parrocchie della diocesi.

“Comprendo assai bene che ogni cambiamento procura sempre un grande sacrificio,” ha affermato Bellandi, sottolineando l’intensità dei legami costruiti negli anni e il senso di disorientamento che può derivarne, ogni scelta è valutata attentamente e condivisa”.

L’intervento si colloca in un contesto più ampio, in cui la Chiesa punta a valorizzare la centralità della comunità laica e a promuovere un modello ecclesiale fondato sul principio della sinodalità. “La Parrocchia vive e si esprime attraverso il coinvolgimento e l’opera dei fedeli laici.

L’appello alle comunità

Un particolare ringraziamento è stato rivolto ai sacerdoti che hanno accettato le nuove assegnazioni, spesso con sofferenza ma con spirito di obbedienza e dedizione. Infine, un appello alle comunità parrocchiali coinvolte: “Accogliete a braccia aperte il nuovo pastore e aiutatelo ad inserirsi con gioia nella nuova realtà parrocchiale a lui affidata”.