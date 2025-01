Arcidiocesi Salerno-Campagna-Acerno: al via la “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani”

Tutto pronto per la tradizionale “Settimana di preghiera per l’unità dei cristiani” che si celebra dal 18 al 25 gennaio 2025. Quest’anno, il tema è rappresentato dalla domanda di Cristo a Marta “Credi tu questo?” (Gv. 11,26) e coincide con l’anniversario dei 1700 anni del primo Concilio ecumenico dei cristiani che si tenne a Nicea, vicino Costantinopoli, nel 325 d.C. “Questa commemorazione – osserva l’Arcivescovo di Salerno-Campagna-Acerno, S.E. Monsignor Andrea Bellandi– offre un’opportunità unica per riflettere e celebrare la nostra comune fede di cristiani, quale fu espressa nel Credo formulato durante quel Concilio, una fede ancora oggi viva e feconda. La Settimana di preghiera ci invita ad attingere a questa eredità condivisa e ad entrare più profondamente nella fede che ci unisce come cristiani. In questo momento storico, la domanda di Cristo ancora una volta ci sfida: Io sono la risurrezione e la vita (…) Credi tu questo? E la nostra fede diventa la nostra Speranza che non delude. Anche riguardo al cammino ecumenico si tratta, in fondo, di credere nella risurrezione”.

Appuntamento mercoledì 22 febbraio

Nella nostra Arcidiocesi, il momento culminante della Settimana di preghiera sarà la celebrazione ecumenica in programma mercoledì 22 febbraio, alle ore 19, presso la Parrocchia S. Giuseppe e S. Michele Arcangelo in Quadrivio di Campagna. Insieme all’Arcivescovo, S.E. Monsignor Bellandi, infatti, interverranno i responsabili delle diverse comunità cristiane del territorio.