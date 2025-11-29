Aquara dice NO alla violenza: successo per l’incontro dedicato a diritti, pratiche e prospettive

Sala gremita, ieri, venerdì 28 novembre, ad Aquara per l’incontro contro la violenza di genere promosso dal Comune, guidato dal Sindaco Antonio Marino, in collaborazione con l’Ambito Sociale S07 del Piano di Zona con Roccadaspide ente capofila.

La giornata

L’iniziativa di sensibilizzazione denominata “ROMPERE IL SILENZIO. NO ALLA VIOLENZA: DIRITTI, PRATICHE E PROSPETTIVE” si è tenuta presso il Centro Sociale Fioravante Serraino ed è stata un momento di confronto e approfondimento sul tema della violenza, dalla prospettiva legale a quella psicologica e sociale.

Gli interventi

I lavori sono stati aperti dai saluti istituzionali del sindaco e della Dott.ssa Rosaria Corvino, Assessore alle Politiche Sociali del Comune di Aquara. Relatori della serata l’ Avv. Antonella Palladino del Centro Antiviolenza “Donne al Centro”, la Dott.ssa Maria de Cesare di Cav “Lo Specchio” Coop. Insieme, del Dott. Gerardo Sorgente, Psicologo, CUAV (Centro per Uomini Autori di Violenza) di “SATYAGRAHA” Soc. Coop. Spes Unica Ambito S/3 e la docente Vincenza De Donato, Ambasciatrice per il progetto Nazionale Costruiamo Gentilezza. Non è mancato l’intervento di Don Antonio Costantino, Parroco di Aquara.

Un incontro in sinergia con le realtà del territorio

La serata è stata arricchita da momenti artistici e testimonianze vive organizzati da tutte le associazioni del territorio come la Pro Loco Aquara APS, le associazioni “Ortica”, “Sebben che Siamo Donne”, “Cilento Motorcycle Gang” e “Tersicore”.

Presenti anche Forze dell’Ordine

Presenti alla serata anche i rappresentanti delle Forze dell’Ordine con il M.llo della locale Stazione dei Carabinieri, Pierpaolo Coppola e i carabinieri in servizio, raggiunti, prima dell’incontro, dal Cap. Giuseppe Colella, Comandante della Compagnia Carabinieri di Agropoli che ha espresso il suo apprezzamento per l’iniziativa. Ad offrire il loro contributo all’iniziativa anche i rappresentanti dell’associazione Carabinieri.