Approvati regolamenti e bilancio alla Comunità Montana, Rotolo: “Ci sono criticità”

Si è tenuta ieri a Laureana, presso la sede istituzionale della Comunità Montana “Alento Monte Stella”, la riunione del Consiglio Generale dell’ente. Otto i punti all’ordine del giorno, tra cui spiccano l’approvazione del regolamento per il funzionamento del consiglio generale, il regolamento di accesso ai documenti amministrativi e il bilancio di previsione 2025-2027.

I presenti

A presiedere i lavori il presidente Michele Apolito, sindaco di Ogliastro Cilento. Presente anche il nuovo segretario generale dell’ente, Valentina Santini, che succede a Francesco Minardi, dimessosi lo scorso 15 aprile. Dopo le comunicazioni iniziali del presidente e l’approvazione dei verbali della seduta precedente, il Consiglio ha avviato il dibattito sul nuovo regolamento interno. Non sono mancate le contestazioni.

I consiglieri Rotolo, Guerra e Bianco hanno sollevato alcune perplessità, culminate nel voto contrario di una parte dell’assemblea, che ha definito il regolamento “carente in diritto e fatto”.

Le critiche

Tra le critiche mosse, anche la mancanza di un regolamento specifico per la votazione all’interno del Consiglio Generale. Analoghe critiche sono state espresse durante la discussione sull’approvazione del regolamento generale per l’accesso ai documenti amministrativi da parte di utenti e consiglieri.

In particolare, il consigliere Rotolo ha contestato la necessità di un nuovo regolamento, sottolineando l’esistenza di uno già in vigore dal 2021. A suo avviso, il testo approvato “assimila ingiustamente i poteri degli utenti a quelli dei consiglieri” e non distingue in maniera adeguata le prerogative istituzionali dei membri del consiglio.

Il presidente Apolito ha replicato invitando i consiglieri a presentare per iscritto eventuali proposte di modifica o alternative regolamentari. Una parte dei presenti ha però sottolineato come tali contributi avrebbero dovuto essere discussi prima dell’approvazione ufficiale, non a posteriori. Infine, polemiche anche sul bilancio consuntivo: secondo alcuni consiglieri, il documento presenta “elementi categoricamente da bocciare”.

La riunione si è conclusa con l’approvazione a maggioranza dei principali punti all’ordine del giorno, ma il clima resta teso tra la presidenza e una parte dei consiglieri.