Antonio Marino nuovo presidente della Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Alburni

Antonio Marino, sindaco di Aquara, è stato eletto questa sera, Presidente della Conferenza dei Sindaci della Comunità Montana Alburni.

“Desidero ringraziare sinceramente tutti i colleghi sindaci per l’espressione di voto favorevole e per la fiducia che mi è stata accordata. È stato un bel momento di condivisione territoriale, che conferma quanto sia forte la volontà di fare squadra per il bene delle nostre comunità”, ha fatto sapere Marino, in una nota diffusa subito dopo le elezioni.

L’incarico

“Questo incarico – ha aggiunto – rappresenta una responsabilità importante, che affronterò con spirito di servizio, dialogo e collaborazione, nella convinzione che solo lavorando insieme, con una visione comune, si possano costruire opportunità concrete di crescita e sviluppo per tutto il territorio degli Alburni.

Avanti, uniti, per il futuro delle nostre comunità”.

Gli equilibri politici

Una nomina che arriva in un momento in cui c’è bisogno di compattezza e sinergia per la Comunità Montana Alburni che sta vivendo un periodo impegnativo: dopo le recenti elezioni del nuovo Presidente, Vincenzo Rosolia, seguite alle dimissioni del Presidente uscente, Antonio Opramolla, l’ente è ora alle prese con la nuova Legge sulla Montagna che potrebbe escludere i comuni di Serre e Controne dalla Comunità Montana, nonostante la loro vocazione montana e rurale. I sindaci e i rappresentanti degli enti montani regionali e nazionali si sono detti attivi e al lavoro per evitare che l’applicazione della Legge sulla Montagna possa avere tali gravi conseguenze per i territori.