“Anteprima News” 30 settembre 2025

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia

A cura di Redazione Infocilento

Anteprima News, un format che unisce notizie, collegamenti in diretta, interviste e cultura. Con ospiti in studio e immagini da tutta la provincia. Questo programma condotto da Serena Vitolo è il modo perfetto per rimanere aggiornati sulle notizie e gli eventi del territorio, ma anche per conoscere le sue meraviglie, i suoi limiti, le sue menti capaci di eccellere anche oltre i confini locali.

Nella puntata di oggi, Elvira Serra, assessore al benessere animale comune di Agropoli e Cristian Santomauro, l’ultimo custode de “L’ammaccata cilentana”.

TAG:
Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

POTREBBERO INTERESSARTI

Bufale

Coldiretti Campania: prosegue il calo del latte di bufala congelato e concentrato

Confrontando i dati del 31 agosto 2025 con quelli dell’anno precedente, si…

Funghi

Alburni e Vallo di Diano: scattano i controlli sulla raccolta funghi

Verifiche sul territorio per contrastare pratiche scorrette che possano danneggiare il sottobosco

Agenzia delle Entrate

Codacons diffida l’Agenzia delle Entrate di Salerno: “Giorni di attesa per avere una prenotazione”

Una situazione paradossale che rende incoerente il servizio e disorienta cittadini e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.