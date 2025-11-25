Ancora maltempo: prorogata di altre 24 ore l’allerta meteo , ecco le zone interessate

La protezione civile ha emanato un nuovo avviso di allerta meteo abbassando il livello da arancione a giallo

La perturbazione meteo che insiste sulla Campania proseguirà anche nella giornata di domani, ma l’impatto delle precipitazioni sarà meno intenso rispetto a quello della giornata odierna. La Protezione Civile, alla luce delle valutazioni del Centro Funzionale, ha pertanto prorogato l’allerta meteo di ulteriori 24 ore, ma abbassando il livello.

Le zone interessate

Se fino alle 23.59 di oggi su buona parte del territorio campano e, in particolare, sulla fascia costiera (Zona 1: Piana campana, Napoli, Isole, Area Vesuviana; Zona 2: Alto Volturno e Matese; Zona 3: Penisola Sorrentino-amalfitana, Monti di Sarno e Monti Picentini; Zona 5: Tusciano e Alto Sele; Zona 6: Piana Sele e Alto Cilento) vige ancora l’Arancione e solo sulle restanti zone il Giallo, dalla mezzanotte si passa al livello Giallo sull’intero territorio. 

Le raccomandazioni

I temporali tenderanno via via a divenire isolati, mentre i rovesci saranno a scala locale. Le precipitazioni, continueranno a caratterizzare anche la giornata del 26 novembre ma causeranno un rischio idraulico localizzato e non più idrogeologico con instabilità di versante. Permarrà invece, anche in assenza di nuove piogge, il rischio residuo dovuto alla saturazione dei suoli.

Attivare i COC

Termina alla mezzanotte, invece, l’allerta meteo per venti forti e mare agitato.

Si ricorda ai Comuni delle zone di allerta interessate di mantenere attivi i COC (Centri Operativi Comunali) e di porre in essere tutte le misure strutturali e non strutturali, atte a prevenire, contrastare e mitigare i fenomeni previsti, in linea con i rispettivi piani comunali di protezione civile.

