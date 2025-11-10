Ancora disagi sulla strada Lustra – Rutino. Frana nella notte

Ancora criticità sulla Strada Provinciale 112, l’arteria che garantisce il collegamento tra il Comune di Rutino, la Strada Statale 18 e il Comune di Lustra. Nel corso della notte, a causa delle intense precipitazioni che hanno interessato il territorio, si è verificato un distacco di massi e detriti dal costone adiacente la carreggiata, invadendo la sede stradale.

Strada chiusa e interventi delle autorità

La frana ha immediatamente determinato il blocco totale della circolazione, creando notevoli disagi. Le autorità comunali sono intervenute con prontezza sul posto per gestire l’emergenza.

Contestualmente, è stata informata la Provincia di Salerno, ente competente per la gestione e manutenzione dell’arteria. Dopo diverse ore di lavoro e messa in sicurezza, è stato possibile riaprire la strada al transito veicolare.

La SP 112 riveste un ruolo strategico, configurandosi come la principale via di accesso e deflusso per il Comune di Lustra. Solo di recente la circolazione era stata interrotta a causa della caduta di alcuni alberi sulla carreggiata, provocata dal forte vento. In quell’occasione, fu l’intervento tempestivo di alcuni cittadini a rendere possibile il primo ripristino della viabilità.

Il precedente del weekend

Nella giornata di sabato una frana ha interessato anche la strada provinciale che collega Lentiscosa a San

Giovanni a Piro. Detriti sono finiti sull’arteria rendendola impraticabile. Anche qui l’intervento delle autorità ha permesso di ripristinare la circolazione me prosegue il monitoraggio per escludere ulteriori fenomeni franosi.