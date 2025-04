Ammodernamento della SS166 degli Alburni, tavolo di fattibilità al Ministero. Parla Filippo Ferraro, sindaco Corleto Monforte | VIDEO

Si è tenuto il 1° aprile un incontro al Ministero per discutere dell’importante arteria stradale della SS166 degli Alburni.

L’incontro

All’incontro hanno partecipato anche il Presidente del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni, Giuseppe Coccorullo, il responsabile della struttura territoriale Anas Regione Campania, ing. Nicola Montesano, accompagnato dal suo staff tecnico. L’obiettivo dell’incontro è stato il progetto di ammodernamento della Strada Statale 166 degli Alburni, nel tratto compreso tra Roccadaspide e Atena Lucana.

Il comune di Corleto Monforte ha rappresentato altre 12 amministrazioni territoriali che, attraverso delibere di Consiglio Comunale nell’ambito di un accordo territoriale di sviluppo, hanno individuato lo stesso Comune come capofila per la predisposizione degli atti preliminari al progetto di ammodernamento della SS 166. “La SS 166 degli Alburni è un’arteria fondamentale per la mobilità nel Cilento, il cui ammodernamento è essenziale per sostenere le potenzialità di crescita del territorio”, così il Sottosegretario Ferrante.

“Stiamo cercando di portare avanti questo progetto importantissimo per la viabilità nelle aree interne, bisogna garantire maggiore sicurezza ai cittadini anche a seguito degli incidenti che troppo spesso si verificano sulla statale 166, speriamo che il nostro progetto venga accolto e presto realizzato”, così Filippo Ferraro, sindaco di Corleto Monforte intervenuto ai microfoni di InfoCilento.