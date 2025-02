SS166 degli Alburni: Anas fa chiarezza sullo stato dei lavori | VIDEO

Qualche mese fa i cittadini avevano espresso non poche perplessità riguardo allo stop dei lavori sulla Strada Statale 166 degli Alburni, nel tratto sito nei pressi di località Olivella, un’arteria fondamentale per i comuni della Valle del Calore e degli Alburni. La strada, infatti, collega i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto al comune di Aquara e alle altre realtà delle aree interne, passando per Ponte Calore.

Gli interventi

I lavori sul tratto stradale, su cui da mesi è stato istituito il senso unico alternato attraverso l’installazione dei semafori proprio per permettere gli interventi divenuti necessari in seguito ad una grave frana, durano da così tanto tempo da aver suscitato tante preoccupazioni nei residenti. Gianfranco Miano, referente del circolo di Fratelli d’Italia di Castel San Lorenzo, all’inizio di gennaio aveva sollecitato l’Anas a dare spiegazioni sullo stato dei cantieri.

Anas fa chiarezza

Poche ore fa è arrivata la risposta: “I lavori sono allo stato attuale fermi sia per consentire alla Direzione di verificarne la corretta esecuzione e porre eventuali integrazioni degli stessi, sia a causa delle condizioni meteo avverse che durante il periodo invernale investono il territorio” hanno fatto sapere dall’Anas. Un sospiro di sollievo per i cittadini che hanno avuto la certezza del prosieguo dei cantieri e hanno constatato, inoltre, che pochi giorni fa sono stati effettivamente eseguiti, da parte del personale specializzato dell’Anas, degli ulteriori sopralluoghi. Si resta in attesa, dunque, del termine degli interventi e della riapertura completa della carreggiata.