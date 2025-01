SS166 degli Alburni: attesa per la risposta di Anas sulla ripresa dei lavori

È stata inviata e presa in carico una richiesta di informazioni all’Anas riguardo all’interruzione dei lavori presso il tratto della Strada Statale 166 degli Alburni, che collega i comuni di Roccadaspide, Castel San Lorenzo e Felitto al comune di Aquara e alle altre realtà delle aree interne, passando per Ponte Calore. A scrivere all’Anas, Gianfranco Miano di Castel San Lorenzo, referente di zona del Circolo di Fratelli d’Italia.

La richiesta all’Anas

Miano ha chiesto di conoscere, anche allo scopo di fornire informazioni utili ai cittadini, i motivi della sospensione dei lavori, fermi da diverse settimane oramai e i tempi per la ripresa dei cantieri e per il termine dei lavori stessi. La richiesta è stata inoltrata, tramite Posta Certificata, l’11 gennaio e il 13 gennaio è stata presa in carico dall’Anas. Attualmente, però, ancora nessuna risposta è arrivata a riguardo. I lavori servono alla riparazione e alla messa in sicurezza del manto stradale di località Olivella, zona che, nei mesi scorsi, era stata interessato da una frana immediatamente segnalata agli organi competenti per sollecitare gli interventi.

Gli interventi

Sul tratto stradale che comunque resta aperto al transito, è stato istituito il senso unico alternato con l’ausilio di semafori, una situazione che, protraendosi da tempo, sta creando diversi disagi agli automobilisti. Tra gli interventi già effettuati presso il cantiere aperto vi è la realizzazione dei pali di sottofondazione e la ricostruzione dell’opera di sostegno della strada, strutture fondamentali per garantire la stabilità del manto stradale e quindi una viabilità sicura in una zona in cui, a causa della naturale conformazione del terreno, già in passato si erano verificati dei problemi dovuti al dissesto idrogeologico che avevano portato al cedimento dell’asfalto e ad instabilità rendendo tali lavori urgenti.