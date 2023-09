Ambito S7 Piano di Zona. Al via al processo di stabilizzazione degli operatori | VIDEO

E’ stata una mattinata importante per l’Ambito S7 del Piano di Zona, quella di ieri. E’ stato avviato il processo di stabilizzazione del personale al fine di rafforzare l’attuale sistema di welfare e i servizi erogati alla persona. Nella mattinata odierna hanno firmato il contratto di assunzione a tempo indeterminato, alla presenza del segretario comunale, dott. Riccardo Montefusco, cinque assistenti sociali e tre operatori dell’Ufficio di Piano. “E’ un risultato importante quello che abbiamo raggiunto e ne siamo davvero felici in quanto si tratta di un risultato che permette al personale di avere la serenità e la stabilità che merita e quindi di svolgere il proprio lavoro in condizioni migliori e ottimali rispetto alla condizione di precariato vissuta fino ad ora. il nostro Ambito potrà meglio organizzare i tanti servizi già erogati sul territorio e siamo certi che continuerà, come ha fatto fino ad ora, a contraddistinguersi in positivo” ha affermato Gabriele Iuliano, sindaco di Roccadaspide, ente capofila dell’Ambito S7 del Piano di Zona.

Le dichiarazioni

“Il percorso per arrivare a questo risultato è stato lungo e possibile alla luce delle normative, ma anche grazie al lavoro degli amministratori che hanno dimostrato la loro lungimiranza e ai tanti professionisti che, con il loro lavoro, hanno permesso e permettono l’erogazione continua di una serie di servizi sociali utilissimi ed essenziali per migliorare il benessere delle persone, migliorare il benessere delle persone è il nostro obiettivo principale” ha affermato, invece, il professore Salvatore Gargiulo, esperto di servizi sociali e referente per la formazione. A prendere parte alla cerimonia, tenutasi presso il primo piano del palazzo comunale di Roccadaspide, luogo in cui ha sede l’Ufficio di Piano, anche il vicesindaco di Roccadaspide, Girolamo Auricchio: “Rivolgo i miei più sentiti auguri a quanti hanno sottoscritto oggi il contratto di assunzione a tempo indeterminato, l’auspicio è che entro breve tempo possano essere stabilizzati anche gli altri dipendenti” ha affermato il vicesindaco sottolineando che il lavoro per andare incontro alle esigenze degli abitanti del territorio, da parte dell’ente, è continuo.

Ecco i Comuni che fanno parte del Piano di Zona

Fanno parte dell’Ambito S7 del Piano di Zona, i comuni di Albanella, Aquara, Bellosguardo, Capaccio Paestum, Castel San Lorenzo, Castelcivita, Controne, Corleto Monforte, Felitto, Giungano, Laurino, Magliano Vetere, Monteforte Cilento, Ottati, Piaggine, Roccadaspide, Roscigno, Sacco, Sant’Angelo a Fasanella, Trentinara e Valle dell’Angelo.