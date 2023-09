Piano di zona S9, Gianfranca Di Luca confermata coordinatrice

È la dottoressa Gianfranca Di Luca la coordinatrice del Piano di Zona S9. Un percorso iniziato nel 2017 e che per la terza volta consecutiva la vedrà al lavoro, insieme ai Sindaci e alla sua equipe, per la messa a punto delle politiche sociali che interesseranno tutti i comuni del Basso Cilento e del Golfo di Policastro afferenti al Piano di Zona S9. “Ringrazio i Sindaci perché hanno creduto in me e mi hanno riconfermata per il terzo mandato quale coordinatrice del Piano di Zona S9. E ringrazio anche il Direttore Sanitario dell’ospedale di Sapri Mondelli con il quale lavoriamo in piena sinergia – ha affermato la Di Luca – Tanti sono i progetti che abbiamo portato a termine e tsnfi ancira ne faremo. Tutto questo grazie all’impegno, alla perseverenza, alla passione e al lavoro di squadra che quotidianamente mettiamo in campo con tutta la straordinaria ‘equipe del Piano di Zona”.

Gianfranca De Luca confermata all’unanimità

Una riconferma della Di Luca voluta all’unanimità dai Sindaci dei Comuni del Piano S9 come sottolineato dal Sindaco del Comune Capofila Antonio Gentile.

“È stato un percorso scelto all’unanimità da parte dei diciassette comuni afferenti all’ambito S9 – ha poi aggiunto il primo cittadino – Il piano di Zona S9 è un punto di riferimenti un Regione Campania in termini di servizi forniti e risorse attratte sul territorio. Questo è sicuramente merito dei diciassette Sindaci dell’ambito S9 ma soprattutto della struttura tecnica dell’ambito guidata dalla coordinatrice Gianfranca Di Luca”.