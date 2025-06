Altavilla Silentina: rubata opera all’uncinetto realizzata per Sant’Antonio

In vista dei festeggiamenti del 13 giugno in onore di Sant’Antonio, tanti volontari e tante volontarie di Altavilla Silentina avevano partecipato ai laboratori organizzati dall’associazione “Le Uncinettine di Lorylu” presieduta da Loredana Adami, per creare delle opere all’uncinetto da esporre per la festa. Nelle ultime ore un’amara scoperta è stata fatta proprio dal gruppo delle cosiddette “uncinettine”: una delle opere più esposte è sparita, rubata da qualcuno che l’ha sottratta alla comunità.

Rabbia e indignazione

“È con profonda amarezza e delusione che vi comunico il furto del lavoro che, con tanta devozione, era stato realizzato in onore del nostro Sant’Antonio. Non si tratta di un semplice oggetto rubato, ma di un gesto che offende la nostra fede e il cuore della nostra associazione. Siamo tutte profondamente risentite per questo atto vile che calpesta il significato di un’offerta fatta con amore. Un gesto così meschino ci ferisce, ma non intacca il nostro spirito.

Restiamo unite, ribadendo i valori di rispetto e solidarietà che ci contraddistinguono” ha fatto sapere Adami precisando che non si tratta di un gesto vandalico ma di un furto voluto e studiato poiché la corda che reggeva il manufatto è stata recisa di netto. Sant’Antonio è il Santo Protettore di Altavilla Silentina, comunità ora indignata per un gesto che in tanti hanno definito vergognoso.