Altavilla Silentina: il bilancio delle attività della Pro Loco con il Presidente Acito | VIDEO

Bilancio positivo per la Pro Loco di Altavilla Silentina, presieduta da Oreste Acito. L’associazione, ricostituitasi di recente in seguito alla richiesta di tanti cittadini che lamentavano una scarsa inclusione e partecipazione da parte del vecchio direttivo, ha aperto le sue porte a tutti.

Le iniziative della Pro Loco

Tante le iniziative che la Pro Loco di Altavilla Silentina sta portando avanti, tra queste attività a scopo ludico, ricreativo, culturale, sociale e finalizzate alla promozione turistica del territorio. A fare il punto della situazione, ai microfoni di InfoCilento, proprio il presidente Acito che ha raccontato, inoltre, che il direttivo della Pro Loco altavillese sta seguendo costantemente l’importante iniziativa legislativa che mira a valorizzare e sostenere le Pro Loco attive sul territorio regionale, attraverso suggerimenti e proposte.

La proposta di legge regionale presentata dal Consigliere della Regione Campania, Andrea Volpe, si fonda sull’ascolto attento delle esigenze delle comunità locali e ha lo scopo di potenziare il ruolo delle Pro Loco tanto attive nella promozione turistica e culturale della regione. Il progetto di legge, intitolato “Norme per la promozione, la valorizzazione e il sostegno delle Pro Loco della Campania“, propone modifiche alla legge regionale già esistente, n. 18 del 8 agosto 2014. Il testo riconosce l’importanza delle 556 Pro Loco che operano nei 554 comuni campani e mira a fornire strumenti utili per permettere a queste associazioni di proseguire il loro lavoro con maggiore supporto istituzionale. Tra le misure incluse nel testo, ci sono la creazione di un Albo Regionale delle Pro Loco, procedure semplificate per l’iscrizione e l’accesso ai contributi regionali, oltre a nuove forme di sostegno alle attività di promozione turistica e culturale.