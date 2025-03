Altavilla Silentina: un protocollo per rafforzare la rete di sostegno alle donne vittime di violenza

Convocato per domani, martedì 18 marzo, alle ore 9,30, presso l’aula consiliare del Comune di Altavilla Silentina, a Cerrelli, in Piazza G. Russolillo, il Tavolo interistituzionale, promosso dal Centro Antiviolenza Ginevra dell’Ambito Sociale ASSI – Azienda Speciale Sele Inclusione, di concerto con il comune di Altavilla Silentina. E’ il secondo incontro che si terrà, dopo quello di febbraio scorso, per costruire un protocollo d’intento, che domani sarà presentato e condiviso, affinchè si raggiungono una serie di precisi obiettivi.

L’obiettivo

Rafforzare la rete territoriale di sostegno alle donne vittime di violenza e figli minori, orfani di femminicidio; migliorare le loro condizioni e per un sistema penale più garantista, aprendo efficacemente alle numerose forme di tutela dei diritti delle persone e potenziando le attività al fine di recuperarne la dignità, la rieducazione e la professionalizzazione che consentano loro di poter tornare, in tempo brevi, alla vita di tutti i giorni; rendere consapevole ogni donna del supporto delle Istituzioni, delle Forze dell’Ordine e delle Strutture a sostegno esistenti.

Al tavolo, presieduto dal sindaco, Francesco Cembalo, saranno presenti rappresentanti della Prefettura, della Questura, dei Carabinieri, della Guardia di Finanzia, l’azienda consortile Assi Sele Inclusione con il Centro antiviolenza, i Sindaci degli otto Comuni, il centro per l’impiego, Asl, Croce Rossa, Protezione civile, la consigliera provinciale Filomena Rosamilia e il consigliere regionale Franco Picarone.

Dal tavolo giungerà la programmazione e la presentazione delle attività d’azione sul territorio dell’ambito sociale dell’Azienda Speciale Sele Inclusione, con la condivisione di un vademecum per le donne vittime di violenza sulle procedure in tema di codice rosso. Tutto partendo dai servizi in essere per definire il protocollo d’intenti per la nascita di una task force per il contrasto alla violenza di genere