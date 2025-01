Altavilla Silentina: tutto pronto per la nuova edizione del Festival “Hocus Focus”, ecco il programma

Dal 17 al 19 gennaio 2025 torna in scena la nuova edizione del Festival HOCUS FOCUS organizzata dalla Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS a quattro mani con l’Associazione “U Fuoc r Sant’Antuono”, in collaborazione con altre associazioni locali. Il fuoco come elemento centrale nella sua tradizione. Accanto a questo artisti di strada e il live di Amalfitano e Coca Puma.

Tra riti e tradizioni

La festa del popolo è il centro nella figura di S. Antonio Abate. Torna in scena il festival Hocus Focus, evento che nasce dall’esigenza di un gruppo di giovani intenzionati a conservare e al contempo rivoluzionare l’antico rito dell’accensione dei fuochi in onore del santo.

L’edizione 2025 è organizzata dalla Pro Loco di Altavilla Silentina 2023 APS a quattro mani con l’Associazione “U Fuoc r Sant’Antuono”, in collaborazione con altre associazioni locali.

Il tema del 2025

Il tema scelto per questa edizione è “Vertigine”: parola che esprime tutto il senso di inadeguatezza, ma anche di voglia di riscatto di una generazione che continuamente si mette alla prova cercando di mantenere l’equilibrio. «La tradizione e l’innovazione si incontrano e il messaggio che si vuole inviare è quello di trasformarsi restando fedeli a se stessi, alle proprie origini e al proprio territorio, obiettivo in comune con quello della Proloco stessa».