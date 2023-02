Alta velocità nel Vallo di Diano, iter rallenta

Rallenta ancora l’Alta Velocità nel Vallo di Diano, nei giorni scorsi Rete Ferroviaria Italiana ha infatti sospeso per la seconda volta i termini del dibattito pubblico legato al progetto di fattibilità tecnica ed economica del lotto 1b della nuova linea dell’Alta Velocità della Salerno-Reggio Calabria nel tratto Romagnano – Buonabitacolo, comprensivo dell’interconnessione con la linea Battipaglia – Potenza e del Lotto 1c Buonabitacolo – Praia.

Le sospensioni dell’iter

La prima sospensione era arrivata ad ottobre dello scorso anno dalla Commissione Nazionale del Dibattito Pubblico a seguito della richiesta di integrazioni e chiarimenti ricevuta dal Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici per il rilascio del previsto parere.

Il parere, arrivato lo scorso 4 gennaio, non è stato sufficiente per a far ripartire il dibattito perché il Comitato Speciale ha disposto la necessità di ulteriori approfondimenti al Progetto di Fattibilità Tecnico Economica”.

La cessazione della sospensione e la decorrenza del termine del Dibattito Pubblico riprenderà dalla data di pubblicazione sul sito istituzionale della stazione appaltante dell’avviso di trasmissione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, integrato o modificato secondo le indicazioni rese dal Comitato Speciale del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici.

Il Consiglio superiore dei lavori pubblici è incardinato presso il Ministero delle infrastrutture e mobilità sostenibili e svolge attività di consulenza per l’Autorità per la vigilanza sui lavori pubblici, per le questioni di ordine tecnico e per ogni altra questione per la quale l’Autorità ritiene di richiederne il parere.

Non è ancora chiaro se il progetto subirà o meno delle modifiche o se sono state soltanto fatte delle integrazioni.

Il progetto

Allo stato attuale il tracciato della linea ferroviaria dell’Alta Velocità da Romagnano, attraversando il Vallo di Diano giunge al punto dove è prevista la realizzazione di una nuova stazione intermedia in località Buonabitacolo.

La linea poi prosegue dalla fermata intermedia dirigendosi verso la costa tirrenica dove si riconnette con la linea esistente, completando il Lotto 1, in prossimità dell’impianto di Praia. I Comuni del comprensorio valdianese che saranno interessati dai lavori di realizzazione dell’infrastruttura sono 7 (Polla, Atena Lucana, Sala Consilina, Padula, Sant’Arsenio, Montesano sulla Marcellana e Casalbuono) ai quali si aggiungono Caggiano ed Auletta, i due comuni confinanti dell’area del Tanagro.