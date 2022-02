A Buonabitacolo la nuova stazione alta velocità

Nell’ambito del nuovo tracciato alta velocità che bypasserà il Cilento costiero transitando per il Vallo di Diano, è stata individuata l’area dove sorgerà la nuova stazione ferroviaria. Sarà a Buonabitacolo, come emerso dal progetto di fattibilità tecnico economica redatto da Italferr ed RFI.

“RFI – scrive Guercio in un post su Facebook – rende noto il progetto dell’Alta velocità e come si sapeva da tempo per vie informali è stata confermata la fermata nel Vallo di Diano, alle porte di Buonabitacolo.

Una grande opportunità per il nostro territorio comprensoriale e per il nostro Comune, un’occasione che significherà sviluppo. Ne sono personalmente soddisfatto e orgoglioso”.

“Non è merito nostro, di nessuno del territorio… La scelta nasce dai tecnici di RFI che hanno ritenuto importante la fermata nel Vallo e in particolare a Buonabitacolo che risulta baricentro rispetto ad un ampio territorio.

Tutti abbiamo atteso questa importante notizia che finalmente è stata diramata in forma ufficiale.

Auguri al Vallo di Diano per quel che creerà una infrastruttura così importante, auguri a Buonabitacolo per l’opportunità che le viene offerta”, ha concluso il primo cittadino.