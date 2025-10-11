Almanacco dell’11 Ottobre, Cristoforo Colombo avvista la costa americana

L’11 ottobre è il 284º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 81 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di portata mondiale, la nascita di personalità artistiche e sportive di rilievo, e la commemorazione di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile. È anche una giornata dedicata ai diritti e alla visibilità.
Santi celebrati l’11 Ottobre
- San Giovanni XXIII, papa e promotore del Concilio Vaticano II
- Sant’Alessandro Sauli, vescovo e teologo
- San Firmino di Uzès, vescovo francese del VI secolo
Nati il 11 Ottobre (italiani e stranieri)
- Jury Chechi (1969), ginnasta italiano, detto “il Signore degli Anelli”
- Ninetto Davoli (1948), attore italiano, noto per la collaborazione con Pasolini
- Fabio De Luigi (1967), comico e attore italiano
- Francesca Fialdini (1979), conduttrice televisiva italiana
- Stefano Oradei (1983), ballerino italiano
- Nicola Zingaretti (1965), politico italiano
- Luke Perry (1966), attore statunitense, celebre per “Beverly Hills 90210”
Morti il 11 Ottobre (italiani e stranieri)
- Angela Lansbury (2022), attrice britannica naturalizzata statunitense, celebre per “La signora in giallo”
- Jean Cocteau (1963), poeta, regista e artista francese
- Elio Pandolfi (2021), attore e doppiatore italiano
Eventi storici dell’11 Ottobre
- 1492 – Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana
- 1939 – Albert Einstein firma la lettera a Roosevelt che darà avvio al Progetto Manhattan
- 1960 – Debutta “Tribuna elettorale”, primo programma politico della RAI
- 1984 – Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna americana a camminare nello spazio
- 1971 – John Lennon pubblica il singolo “Imagine”
- 1899 – Inizia la guerra boera tra Regno Unito e Boeri in Sudafrica
- 1796 – Nasce la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore
Giornata mondiale
- Giornata internazionale delle bambine, istituita dall’ONU per promuovere i diritti delle ragazze nel mondo
- Coming Out Day, dedicata alla visibilità delle persone LGBTQ+
Curiosità sui nati l’11 Ottobre
- Jury Chechi ha vinto l’oro olimpico ad Atlanta 1996 dopo un lungo infortunio, diventando simbolo di resilienza sportiva.
- Luke Perry, icona degli anni ’90, fu anche attivo in campagne contro il cancro, malattia che lo colpì personalmente.
- Fabio De Luigi, prima di diventare attore, fu campione italiano di baseball giovanile.
Citazione
“La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.” — Albert Szent-Györgyi