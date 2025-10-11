Almanacco dell’11 Ottobre, Cristoforo Colombo avvista la costa americana

Un giorno che ha visto l’orizzonte cambiare per sempre, dalla costa americana avvistata da Colombo alle orbite spaziali percorse da Sullivan

Cristoforo Colombo

L’11 ottobre è il 284º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 81 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di portata mondiale, la nascita di personalità artistiche e sportive di rilievo, e la commemorazione di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile. È anche una giornata dedicata ai diritti e alla visibilità.

Santi celebrati l’11 Ottobre

  • San Giovanni XXIII, papa e promotore del Concilio Vaticano II
  • Sant’Alessandro Sauli, vescovo e teologo
  • San Firmino di Uzès, vescovo francese del VI secolo

Nati il 11 Ottobre (italiani e stranieri)

  • Jury Chechi (1969), ginnasta italiano, detto “il Signore degli Anelli”
  • Ninetto Davoli (1948), attore italiano, noto per la collaborazione con Pasolini
  • Fabio De Luigi (1967), comico e attore italiano
  • Francesca Fialdini (1979), conduttrice televisiva italiana
  • Stefano Oradei (1983), ballerino italiano
  • Nicola Zingaretti (1965), politico italiano
  • Luke Perry (1966), attore statunitense, celebre per “Beverly Hills 90210”

Morti il 11 Ottobre (italiani e stranieri)

  • Angela Lansbury (2022), attrice britannica naturalizzata statunitense, celebre per “La signora in giallo”
  • Jean Cocteau (1963), poeta, regista e artista francese
  • Elio Pandolfi (2021), attore e doppiatore italiano

Eventi storici dell’11 Ottobre

  • 1492 – Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana
  • 1939 – Albert Einstein firma la lettera a Roosevelt che darà avvio al Progetto Manhattan
  • 1960 – Debutta “Tribuna elettorale”, primo programma politico della RAI
  • 1984 – Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna americana a camminare nello spazio
  • 1971 – John Lennon pubblica il singolo “Imagine”
  • 1899 – Inizia la guerra boera tra Regno Unito e Boeri in Sudafrica
  • 1796 – Nasce la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore

Giornata mondiale

  • Giornata internazionale delle bambine, istituita dall’ONU per promuovere i diritti delle ragazze nel mondo
  • Coming Out Day, dedicata alla visibilità delle persone LGBTQ+

Curiosità sui nati l’11 Ottobre

  • Jury Chechi ha vinto l’oro olimpico ad Atlanta 1996 dopo un lungo infortunio, diventando simbolo di resilienza sportiva.
  • Luke Perry, icona degli anni ’90, fu anche attivo in campagne contro il cancro, malattia che lo colpì personalmente.
  • Fabio De Luigi, prima di diventare attore, fu campione italiano di baseball giovanile.

Citazione

“La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.” — Albert Szent-Györgyi

