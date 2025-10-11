Almanacco dell’11 Ottobre, Cristoforo Colombo avvista la costa americana

L’11 ottobre è il 284º giorno dell’anno nel calendario gregoriano. Mancano 81 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di portata mondiale, la nascita di personalità artistiche e sportive di rilievo, e la commemorazione di figure che hanno lasciato un’impronta indelebile. È anche una giornata dedicata ai diritti e alla visibilità.

Santi celebrati l’11 Ottobre

San Giovanni XXIII , papa e promotore del Concilio Vaticano II

, papa e promotore del Concilio Vaticano II Sant’Alessandro Sauli , vescovo e teologo

, vescovo e teologo San Firmino di Uzès, vescovo francese del VI secolo

Nati il 11 Ottobre (italiani e stranieri)

Jury Chechi (1969), ginnasta italiano, detto “il Signore degli Anelli”

(1969), ginnasta italiano, detto “il Signore degli Anelli” Ninetto Davoli (1948), attore italiano, noto per la collaborazione con Pasolini

(1948), attore italiano, noto per la collaborazione con Pasolini Fabio De Luigi (1967), comico e attore italiano

(1967), comico e attore italiano Francesca Fialdini (1979), conduttrice televisiva italiana

(1979), conduttrice televisiva italiana Stefano Oradei (1983), ballerino italiano

(1983), ballerino italiano Nicola Zingaretti (1965), politico italiano

(1965), politico italiano Luke Perry (1966), attore statunitense, celebre per “Beverly Hills 90210”

Morti il 11 Ottobre (italiani e stranieri)

Angela Lansbury (2022), attrice britannica naturalizzata statunitense, celebre per “La signora in giallo”

(2022), attrice britannica naturalizzata statunitense, celebre per “La signora in giallo” Jean Cocteau (1963), poeta, regista e artista francese

(1963), poeta, regista e artista francese Elio Pandolfi (2021), attore e doppiatore italiano

Eventi storici dell’11 Ottobre

1492 – Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana

– Cristoforo Colombo avvista per la prima volta la costa americana 1939 – Albert Einstein firma la lettera a Roosevelt che darà avvio al Progetto Manhattan

– Albert Einstein firma la lettera a Roosevelt che darà avvio al Progetto Manhattan 1960 – Debutta “Tribuna elettorale”, primo programma politico della RAI

– Debutta “Tribuna elettorale”, primo programma politico della RAI 1984 – Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna americana a camminare nello spazio

– Kathryn D. Sullivan diventa la prima donna americana a camminare nello spazio 1971 – John Lennon pubblica il singolo “Imagine”

– John Lennon pubblica il singolo “Imagine” 1899 – Inizia la guerra boera tra Regno Unito e Boeri in Sudafrica

– Inizia la guerra boera tra Regno Unito e Boeri in Sudafrica 1796 – Nasce la Legione Lombarda, primo reparto militare ad usare il tricolore

Giornata mondiale

Giornata internazionale delle bambine , istituita dall’ONU per promuovere i diritti delle ragazze nel mondo

, istituita dall’ONU per promuovere i diritti delle ragazze nel mondo Coming Out Day, dedicata alla visibilità delle persone LGBTQ+

Curiosità sui nati l’11 Ottobre

Jury Chechi ha vinto l’oro olimpico ad Atlanta 1996 dopo un lungo infortunio, diventando simbolo di resilienza sportiva.

Luke Perry, icona degli anni ’90, fu anche attivo in campagne contro il cancro, malattia che lo colpì personalmente.

Fabio De Luigi, prima di diventare attore, fu campione italiano di baseball giovanile.

Citazione

“La scoperta consiste nel vedere ciò che tutti hanno visto e nel pensare ciò che nessuno ha pensato.” — Albert Szent-Györgyi