Almanacco dell’1 Aprile

Il 1° aprile è una giornata ricca di eventi storici, ricorrenze e compleanni di personaggi illustri. Dalla fondazione di Apple al debutto di Gmail, passando per grandi successi sportivi e momenti significativi nella cultura e nella scienza, scopriamo insieme cosa è accaduto in questa data nel corso degli anni.

Santi del Giorno

Sant’Ugo di Grenoble (Vescovo)

San Celso (Cellach) di Armagh (Vescovo)

Sant’Agape (Martire)

Accadde Oggi

2004 – Gmail viene lanciato: Google rivoluziona il mondo delle email con il lancio di Gmail, un servizio innovativo che offre 1 GB di spazio gratuito, sfidando i limiti imposti dai provider dell’epoca.

1999 – La nascita della valuta euro: Il 1° aprile 1999 l’euro diventa ufficialmente la valuta adottata da 11 paesi dell’Unione Europea, segnando una svolta storica nell’economia del continente.

1984 – Debutta “Drive” di The Cars: La celebre canzone della band statunitense diventa una hit internazionale e viene successivamente utilizzata per scopi umanitari, come nel Live Aid del 1985.

1976 – Jobs e Wozniak fondano la Apple: Metti due Steve appassionati di informatica in un garage della California, con pochi dollari in tasca e pochi componenti da assemblare: il risultato è l’inizio di un’avventura imprenditoriale destinata a rivoluzionare il mondo.

Nati in questo giorno

1973 – Rachel Maddow: Giornalista e conduttrice televisiva statunitense, celebre per la sua trasmissione di approfondimento politico “The Rachel Maddow Show”.

1942 – Samuel Ramey: Uno dei più grandi bassi nella storia dell’opera lirica, celebre per le sue interpretazioni nei ruoli verdiani e rossiniani.

1919 – Joseph Murray: Medico e chirurgo statunitense, premio Nobel per la medicina nel 1990 per i suoi studi sui trapianti di organi.

Nati… sportivi

1981 – Zlatan Ibrahimović: Attaccante svedese tra i più talentuosi della sua generazione, noto per il suo stile di gioco spettacolare e per le sue esperienze in club come Milan, Inter, Barcellona e PSG.

1966 – Alberto Tomba: Sciatore alpino italiano, vincitore di tre ori olimpici e protagonista assoluto del circo bianco negli anni ’80 e ’90.

1938 – Don Nelson: Allenatore ed ex giocatore NBA, noto per essere uno degli allenatori più vincenti della storia del basket.

Scomparsi oggi

2012 – Giorgio Chinaglia: Nato a Carrara e morto a Naples (Florida, USA), è stato un dirigente sportivo e famoso calciatore italiano degli anni Settanta, protagonista con la Lazio.

1984 – Marvin Gaye: Il celebre cantante soul viene tragicamente ucciso dal padre il giorno prima del suo 45esimo compleanno, lasciando un’eredità musicale indelebile.

1947 – Re Giorgio II di Grecia: Sovrano della Grecia dal 1922 al 1924 e dal 1935 al 1947, ha vissuto periodi turbolenti della storia europea tra guerre e restaurazioni monarchiche.