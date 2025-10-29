Almanacco del 29 ottobre: oggi è l’internet day. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 29 Ottobre è il 302º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano 63 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici di rilievo, nascite e scomparse di figure emblematiche, celebrazioni religiose e ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi celebrati il 29 Ottobre

Sant’Ermelinda di Melun, vergine e martire, patrona delle ragazze non sposate e delle donne maltrattate

San Narciso di Gerusalemme, vescovo del II secolo, noto per i suoi miracoli

Sant’Onorato di Vercelli, vescovo

Nati il 29 Ottobre

James Boswell (1740), scrittore scozzese, celebre biografo di Samuel Johnson

Joseph Goebbels (1897), politico tedesco, ministro della propaganda del Terzo Reich

Richard Dreyfuss (1947), attore statunitense, vincitore del premio Oscar

Rino Gaetano (1950), cantautore italiano, voce ironica e dissacrante della musica d’autore

Luciana Littizzetto (1964), attrice e comica italiana, nota per la sua satira pungente

Morti il 29 Ottobre

Joseph Pulitzer (1911), giornalista e editore statunitense, fondatore del premio omonimo

Georges Brassens (1981), cantautore francese, simbolo della chanson engagée

Anton LaVey (1997), fondatore della Chiesa di Satana e autore della “Bibbia satanica”

Eventi storici del 29 Ottobre

437: Valentiniano III, imperatore romano d’Occidente, sposa Licinia Eudossia, figlia dell’imperatore d’Oriente Teodosio II

969: Le truppe bizantine occupano Antiochia, consolidando il controllo sull’area siriana

1268: Corradino di Svevia viene decapitato a Napoli, segnando la fine della dinastia degli Hohenstaufen in Italia

1422: Carlo VII diventa re di Francia, succedendo al padre Carlo VI

1467: Battaglia di Brusthem, Carlo il Temerario sconfigge le truppe di Liegi

1618: Sir Walter Raleigh viene giustiziato a Londra per ordine di re Giacomo I

1787: Debutto del “Don Giovanni” di Mozart al Teatro degli Stati di Praga

1969: Primo collegamento remoto tra due computer, evento fondativo di Internet

Giornata mondiale del 29 Ottobre

Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, istituita per sensibilizzare sulla prevenzione e il trattamento dell’ictus

Curiosità sui nati il 29 Ottobre

James Boswell è considerato il padre della biografia moderna per la sua opera su Samuel Johnson.

Joseph Goebbels, pur essendo figura controversa, fu tra i primi a comprendere il potere dei media di massa.

Richard Dreyfuss vinse l’Oscar nel 1978 per “Goodbye amore mio”.

Rino Gaetano, scomparso prematuramente, è oggi simbolo di una generazione critica e anticonformista.

Luciana Littizzetto ha saputo coniugare comicità e impegno civile, diventando una voce riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

Citazione del giorno

“Il bene, per me, può essere soltanto un’altra persona. Che cos’altro potrebbe essere?” — Ivan Illich

