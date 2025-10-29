Almanacco del 29 ottobre: oggi è l’internet day. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 29 Ottobre segna eventi epocali: dal debutto del Don Giovanni di Mozart al primo collegamento tra computer

A cura di Redazione Infocilento
Internet

Il 29 Ottobre è il 302º giorno dell’anno secondo il calendario gregoriano. Mancano 63 giorni alla fine dell’anno. In questa data si intrecciano eventi storici di rilievo, nascite e scomparse di figure emblematiche, celebrazioni religiose e ricorrenze internazionali che invitano alla riflessione.

Santi celebrati il 29 Ottobre

  • Sant’Ermelinda di Melun, vergine e martire, patrona delle ragazze non sposate e delle donne maltrattate
  • San Narciso di Gerusalemme, vescovo del II secolo, noto per i suoi miracoli
  • Sant’Onorato di Vercelli, vescovo

Nati il 29 Ottobre

  • James Boswell (1740), scrittore scozzese, celebre biografo di Samuel Johnson
  • Joseph Goebbels (1897), politico tedesco, ministro della propaganda del Terzo Reich
  • Richard Dreyfuss (1947), attore statunitense, vincitore del premio Oscar
  • Rino Gaetano (1950), cantautore italiano, voce ironica e dissacrante della musica d’autore
  • Luciana Littizzetto (1964), attrice e comica italiana, nota per la sua satira pungente

Morti il 29 Ottobre

  • Joseph Pulitzer (1911), giornalista e editore statunitense, fondatore del premio omonimo
  • Georges Brassens (1981), cantautore francese, simbolo della chanson engagée
  • Anton LaVey (1997), fondatore della Chiesa di Satana e autore della “Bibbia satanica”

Eventi storici del 29 Ottobre

  • 437: Valentiniano III, imperatore romano d’Occidente, sposa Licinia Eudossia, figlia dell’imperatore d’Oriente Teodosio II
  • 969: Le truppe bizantine occupano Antiochia, consolidando il controllo sull’area siriana
  • 1268: Corradino di Svevia viene decapitato a Napoli, segnando la fine della dinastia degli Hohenstaufen in Italia
  • 1422: Carlo VII diventa re di Francia, succedendo al padre Carlo VI
  • 1467: Battaglia di Brusthem, Carlo il Temerario sconfigge le truppe di Liegi
  • 1618: Sir Walter Raleigh viene giustiziato a Londra per ordine di re Giacomo I
  • 1787: Debutto del “Don Giovanni” di Mozart al Teatro degli Stati di Praga
  • 1969: Primo collegamento remoto tra due computer, evento fondativo di Internet

Giornata mondiale del 29 Ottobre

  • Giornata mondiale contro l’ictus cerebrale, istituita per sensibilizzare sulla prevenzione e il trattamento dell’ictus

Curiosità sui nati il 29 Ottobre

  • James Boswell è considerato il padre della biografia moderna per la sua opera su Samuel Johnson.
  • Joseph Goebbels, pur essendo figura controversa, fu tra i primi a comprendere il potere dei media di massa.
  • Richard Dreyfuss vinse l’Oscar nel 1978 per “Goodbye amore mio”.
  • Rino Gaetano, scomparso prematuramente, è oggi simbolo di una generazione critica e anticonformista.
  • Luciana Littizzetto ha saputo coniugare comicità e impegno civile, diventando una voce riconoscibile nel panorama televisivo italiano.

Citazione del giorno

“Il bene, per me, può essere soltanto un’altra persona. Che cos’altro potrebbe essere?” — Ivan Illich

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all'esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55.

