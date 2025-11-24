Almanacco del 24 Novembre: oggi nasceva Carlo Collodi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 24 novembre segna la pubblicazione dell’Origine delle specie di Darwin e la nascita di Collodi, il papà di Pinocchio

A cura di Redazione Infocilento
Pinocchio

Il 24 novembre è una data ricca di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative. È il 328º giorno dell’anno e mancano 37 giorni alla fine.

Santi del giorno

Il 24 novembre la Chiesa cattolica celebra:

  • Sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti
  • Santa Flora di Cordova, martire
  • San Crisogono di Aquileia, vescovo e martire
  • San Flaviano di Ricina, vescovo e martire
  • San Protasio, vescovo di Milano
  • Sant’Enfleda, regina e badessa
  • Santa Firmina di Amelia, martire

Nati il 24 novembre

  • Carlo Collodi (1826), scrittore italiano, autore di Pinocchio
  • Paola Cortellesi (1973), attrice e regista italiana
  • Frances Hodgson Burnett (1849), scrittrice britannica, autrice di Il giardino segreto
  • Henri de Toulouse-Lautrec (1864), pittore francese
  • Scott Joplin (1868), compositore statunitense, “re del ragtime”
  • Ted Bundy (1946), criminale statunitense
  • Sarah Hyland (1990), attrice statunitense

Morti il 24 novembre

  • Papa Anastasio II (498), pontefice romano
  • Diego de Almagro (1538), conquistador spagnolo
  • John Knox (1572), riformatore scozzese
  • Franz Joseph Gall (1828), medico e anatomista tedesco
  • Freddie Mercury (1991), cantante britannico dei Queen
  • Diego Maradona (2020), calciatore argentino

Eventi del 24 novembre

  • 496: Papa Anastasio II sale al soglio pontificio
  • 642: Papa Teodoro I diventa pontefice
  • 1639: Jeremiah Horrocks osserva il transito di Venere
  • 1642: Abel Tasman scopre la Terra di Van Diemen, oggi Tasmania
  • 1859: Charles Darwin pubblica L’origine delle specie
  • 1974: scoperta di “Lucy”, Australopithecus afarensis in Etiopia
  • 2014: lo zibibbo di Pantelleria entra tra i patrimoni orali e immateriali dell’umanità UNESCO

Giornata mondiale

Il 24 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Leggi anche:

A Report inchiesta sulla sanità campana e l’esempio virtuoso di Agropoli
Olio extravergine in Cilento: il punto sulla campagna olearia 2025 e le previsioni sui prezzi
Casal Velino e Ascea unite nel lutto per la scomparsa di Antonella Tomasco

Curiosità sui nati

  • Carlo Collodi, oltre a Pinocchio, fu anche giornalista e autore di testi teatrali.
  • Toulouse-Lautrec, celebre per i manifesti del Moulin Rouge, rivoluzionò l’arte grafica.
  • Scott Joplin contribuì a rendere il ragtime una forma musicale popolare e influente.
  • Freddie Mercury, morto proprio il 24 novembre, nacque il 5 settembre: la coincidenza della sua scomparsa in questa data rende il giorno particolarmente ricordato dai fan.

Citazione

“Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere al servizio del pregiudizio.” – Charles Darwin

Titolo accattivante

“Darwin e Lucy: il 24 novembre che cambiò la storia dell’evoluzione”

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.

Continua a leggere su InfoCilento.it

Condividi questo articolo
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Oroscopo

Oroscopo Paolo Fox 24 novembre: Ariete, giornata vivace, arriva una spinta positiva sul lavoro. Cancro, serve la calma nelle relazioni

Vediamo cosa ci riservano gli astri per la giornata di domani

Elezioni regionali

Elezioni regionali in Campania, seggi chiusi: crolla l’affluenza

Sarà possibile votare nuovamente nella giornata di lunedì dalle 7 alle 15.…

Pallone da calcio

Prima categoria, ottava giornata: il punto sul girone H

La Pixous vince 3 a 1 in casa del Real Bellizzi e…

Invia il tuo articolo o la tua segnalazione alla redazione

Condividi le tue storie con noi e diventa parte della comunità di Infocilento. Dai voce ai tuoi racconti e arricchisci il portale con il tuo contributo.

InfoCilento - Canale 79
Canale79