Almanacco del 24 Novembre: oggi nasceva Carlo Collodi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 24 novembre è una data ricca di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative. È il 328º giorno dell’anno e mancano 37 giorni alla fine.
Santi del giorno
Il 24 novembre la Chiesa cattolica celebra:
- Sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti
- Santa Flora di Cordova, martire
- San Crisogono di Aquileia, vescovo e martire
- San Flaviano di Ricina, vescovo e martire
- San Protasio, vescovo di Milano
- Sant’Enfleda, regina e badessa
- Santa Firmina di Amelia, martire
Nati il 24 novembre
- Carlo Collodi (1826), scrittore italiano, autore di Pinocchio
- Paola Cortellesi (1973), attrice e regista italiana
- Frances Hodgson Burnett (1849), scrittrice britannica, autrice di Il giardino segreto
- Henri de Toulouse-Lautrec (1864), pittore francese
- Scott Joplin (1868), compositore statunitense, “re del ragtime”
- Ted Bundy (1946), criminale statunitense
- Sarah Hyland (1990), attrice statunitense
Morti il 24 novembre
- Papa Anastasio II (498), pontefice romano
- Diego de Almagro (1538), conquistador spagnolo
- John Knox (1572), riformatore scozzese
- Franz Joseph Gall (1828), medico e anatomista tedesco
- Freddie Mercury (1991), cantante britannico dei Queen
- Diego Maradona (2020), calciatore argentino
Eventi del 24 novembre
- 496: Papa Anastasio II sale al soglio pontificio
- 642: Papa Teodoro I diventa pontefice
- 1639: Jeremiah Horrocks osserva il transito di Venere
- 1642: Abel Tasman scopre la Terra di Van Diemen, oggi Tasmania
- 1859: Charles Darwin pubblica L’origine delle specie
- 1974: scoperta di “Lucy”, Australopithecus afarensis in Etiopia
- 2014: lo zibibbo di Pantelleria entra tra i patrimoni orali e immateriali dell’umanità UNESCO
Giornata mondiale
Il 24 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.
Curiosità sui nati
- Carlo Collodi, oltre a Pinocchio, fu anche giornalista e autore di testi teatrali.
- Toulouse-Lautrec, celebre per i manifesti del Moulin Rouge, rivoluzionò l’arte grafica.
- Scott Joplin contribuì a rendere il ragtime una forma musicale popolare e influente.
- Freddie Mercury, morto proprio il 24 novembre, nacque il 5 settembre: la coincidenza della sua scomparsa in questa data rende il giorno particolarmente ricordato dai fan.
Citazione
“Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere al servizio del pregiudizio.” – Charles Darwin
Titolo accattivante
“Darwin e Lucy: il 24 novembre che cambiò la storia dell’evoluzione”
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.