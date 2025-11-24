Almanacco del 24 Novembre: oggi nasceva Carlo Collodi. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 24 novembre è una data ricca di eventi storici, nascite illustri e ricorrenze significative. È il 328º giorno dell’anno e mancano 37 giorni alla fine.

Santi del giorno

Il 24 novembre la Chiesa cattolica celebra:

Sant’Andrea Dung-Lac e compagni martiri vietnamiti

Santa Flora di Cordova, martire

San Crisogono di Aquileia, vescovo e martire

San Flaviano di Ricina, vescovo e martire

San Protasio, vescovo di Milano

Sant’Enfleda, regina e badessa

Santa Firmina di Amelia, martire

Nati il 24 novembre

Carlo Collodi (1826), scrittore italiano, autore di Pinocchio

Paola Cortellesi (1973), attrice e regista italiana

Frances Hodgson Burnett (1849), scrittrice britannica, autrice di Il giardino segreto

Henri de Toulouse-Lautrec (1864), pittore francese

Scott Joplin (1868), compositore statunitense, “re del ragtime”

Ted Bundy (1946), criminale statunitense

Sarah Hyland (1990), attrice statunitense

Morti il 24 novembre

Papa Anastasio II (498), pontefice romano

Diego de Almagro (1538), conquistador spagnolo

John Knox (1572), riformatore scozzese

Franz Joseph Gall (1828), medico e anatomista tedesco

Freddie Mercury (1991), cantante britannico dei Queen

Diego Maradona (2020), calciatore argentino

Eventi del 24 novembre

496: Papa Anastasio II sale al soglio pontificio

642: Papa Teodoro I diventa pontefice

1639: Jeremiah Horrocks osserva il transito di Venere

1642: Abel Tasman scopre la Terra di Van Diemen, oggi Tasmania

1859: Charles Darwin pubblica L’origine delle specie

1974: scoperta di “Lucy”, Australopithecus afarensis in Etiopia

2014: lo zibibbo di Pantelleria entra tra i patrimoni orali e immateriali dell’umanità UNESCO

Giornata mondiale

Il 24 novembre si celebra la Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne.

Curiosità sui nati

Carlo Collodi, oltre a Pinocchio, fu anche giornalista e autore di testi teatrali.

Toulouse-Lautrec, celebre per i manifesti del Moulin Rouge, rivoluzionò l’arte grafica.

Scott Joplin contribuì a rendere il ragtime una forma musicale popolare e influente.

Freddie Mercury, morto proprio il 24 novembre, nacque il 5 settembre: la coincidenza della sua scomparsa in questa data rende il giorno particolarmente ricordato dai fan.

Citazione

“Preferisco discendere da una scimmia che da un uomo di cultura che ha prostituito il sapere al servizio del pregiudizio.” – Charles Darwin

Titolo accattivante

“Darwin e Lucy: il 24 novembre che cambiò la storia dell’evoluzione”

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.