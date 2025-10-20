Almanacco del 20 Ottobre, oggi si festeggia Santa Irene. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 20 ottobre è il 293º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 294º negli anni bisestili). Mancano 72 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di rilievo, la nascita e la scomparsa di figure celebri e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute.
Santi celebrati
- Santa Maria Bertilla Boscardin, religiosa italiana
- San Cornelio, centurione romano convertito al cristianesimo
- Sant’Irene del Portogallo, vergine e martire
- San Leopardo di Osimo, vescovo
- Santa Aurora
Nati il 20 Ottobre
- Arthur Rimbaud (1854), poeta francese
- Paolina Bonaparte (1780), nobildonna italiana, sorella di Napoleone
- Béla Lugosi (1882), attore ungherese celebre per il ruolo di Dracula
- Tom Petty (1950), cantautore statunitense
- Angela Brambati (1947), cantante italiana (Ricchi e Poveri)
- Danny Boyle (1956), regista britannico
- Luigi Lo Cascio (1967), attore italiano
Morti il 20 Ottobre
- Mu’ammar Gheddafi (2011), leader libico
- Herbert Hoover (1964), presidente degli Stati Uniti
- Charles Ives (1954), compositore statunitense
- Maria Teresa d’Austria (1780), imperatrice e sovrana riformista
Eventi storici del 20 Ottobre
- 1448: L’Impero Ottomano vince la seconda battaglia del Kosovo
- 1562: Un terremoto a Reggio Calabria fa sprofondare Punta Calamizzi
- 1600: Battaglia di Sekigahara, che sancisce il dominio del clan Tokugawa in Giappone
- 1740: Maria Teresa d’Austria sale al trono
- 1803: Il Senato USA ratifica l’acquisto della Louisiana
- 1973: Inaugurazione della Sydney Opera House
- 1999: L’Esercito Italiano apre l’arruolamento alle donne
- 2011: Muore Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile in Libia
Giornata mondiale
- Giornata mondiale dell’osteoporosi, promossa per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie ossee
Curiosità sui nati
- Arthur Rimbaud scrisse le sue opere più celebri prima dei vent’anni, rivoluzionando la poesia moderna con uno stile visionario e ribelle.
- Béla Lugosi, con il suo accento e sguardo magnetico, ha definito l’immaginario del vampiro nel cinema.
- Danny Boyle ha diretto “Slumdog Millionaire”, vincitore di otto Oscar, e ha curato la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012.
Citazione
“Bisogna essere assolutamente moderni.” — Arthur Rimbaud
Programmi tv
Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l’appuntamento con InCampo, l’approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì e venerdì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.