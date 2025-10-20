Almanacco del 20 Ottobre, oggi si festeggia Santa Irene. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

A cura di Redazione Infocilento
Santa Irene

Il 20 ottobre è il 293º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 294º negli anni bisestili). Mancano 72 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di rilievo, la nascita e la scomparsa di figure celebri e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute.

Santi celebrati

  • Santa Maria Bertilla Boscardin, religiosa italiana
  • San Cornelio, centurione romano convertito al cristianesimo
  • Sant’Irene del Portogallo, vergine e martire
  • San Leopardo di Osimo, vescovo
  • Santa Aurora

Nati il 20 Ottobre

  • Arthur Rimbaud (1854), poeta francese
  • Paolina Bonaparte (1780), nobildonna italiana, sorella di Napoleone
  • Béla Lugosi (1882), attore ungherese celebre per il ruolo di Dracula
  • Tom Petty (1950), cantautore statunitense
  • Angela Brambati (1947), cantante italiana (Ricchi e Poveri)
  • Danny Boyle (1956), regista britannico
  • Luigi Lo Cascio (1967), attore italiano

Morti il 20 Ottobre

  • Mu’ammar Gheddafi (2011), leader libico
  • Herbert Hoover (1964), presidente degli Stati Uniti
  • Charles Ives (1954), compositore statunitense
  • Maria Teresa d’Austria (1780), imperatrice e sovrana riformista

Eventi storici del 20 Ottobre

  • 1448: L’Impero Ottomano vince la seconda battaglia del Kosovo
  • 1562: Un terremoto a Reggio Calabria fa sprofondare Punta Calamizzi
  • 1600: Battaglia di Sekigahara, che sancisce il dominio del clan Tokugawa in Giappone
  • 1740: Maria Teresa d’Austria sale al trono
  • 1803: Il Senato USA ratifica l’acquisto della Louisiana
  • 1973: Inaugurazione della Sydney Opera House
  • 1999: L’Esercito Italiano apre l’arruolamento alle donne
  • 2011: Muore Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile in Libia

Giornata mondiale

  • Giornata mondiale dell’osteoporosi, promossa per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie ossee

Curiosità sui nati

  • Arthur Rimbaud scrisse le sue opere più celebri prima dei vent’anni, rivoluzionando la poesia moderna con uno stile visionario e ribelle.
  • Béla Lugosi, con il suo accento e sguardo magnetico, ha definito l’immaginario del vampiro nel cinema.
  • Danny Boyle ha diretto “Slumdog Millionaire”, vincitore di otto Oscar, e ha curato la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012.

Citazione

“Bisogna essere assolutamente moderni.” — Arthur Rimbaud

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all'insegna dell'informazione e dell'attualità, con Serena Vitolo. Alle 21.15 torna l'appuntamento con InCampo, l'approfondimento sul calcio dilettantistico. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Lunedì e venerdì, dopo il telegiornale, appuntamento con il Tg Sport.

