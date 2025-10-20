Almanacco del 20 Ottobre, oggi si festeggia Santa Irene. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Il 20 ottobre è il 293º giorno dell’anno nel calendario gregoriano (il 294º negli anni bisestili). Mancano 72 giorni alla fine dell’anno. Questa data ha visto accadere eventi storici di rilievo, la nascita e la scomparsa di figure celebri e ospita una ricorrenza mondiale dedicata alla salute.

Santi celebrati

Santa Maria Bertilla Boscardin, religiosa italiana

San Cornelio, centurione romano convertito al cristianesimo

Sant’Irene del Portogallo, vergine e martire

San Leopardo di Osimo, vescovo

Santa Aurora

Nati il 20 Ottobre

Arthur Rimbaud (1854), poeta francese

Paolina Bonaparte (1780), nobildonna italiana, sorella di Napoleone

Béla Lugosi (1882), attore ungherese celebre per il ruolo di Dracula

Tom Petty (1950), cantautore statunitense

Angela Brambati (1947), cantante italiana (Ricchi e Poveri)

Danny Boyle (1956), regista britannico

Luigi Lo Cascio (1967), attore italiano

Morti il 20 Ottobre

Mu’ammar Gheddafi (2011), leader libico

Herbert Hoover (1964), presidente degli Stati Uniti

Charles Ives (1954), compositore statunitense

Maria Teresa d’Austria (1780), imperatrice e sovrana riformista

Eventi storici del 20 Ottobre

1448: L’Impero Ottomano vince la seconda battaglia del Kosovo

1562: Un terremoto a Reggio Calabria fa sprofondare Punta Calamizzi

1600: Battaglia di Sekigahara, che sancisce il dominio del clan Tokugawa in Giappone

1740: Maria Teresa d’Austria sale al trono

1803: Il Senato USA ratifica l’acquisto della Louisiana

1973: Inaugurazione della Sydney Opera House

1999: L’Esercito Italiano apre l’arruolamento alle donne

2011: Muore Gheddafi dopo 8 mesi di guerra civile in Libia

Giornata mondiale

Giornata mondiale dell’osteoporosi, promossa per sensibilizzare sulla prevenzione delle malattie ossee

Curiosità sui nati

Arthur Rimbaud scrisse le sue opere più celebri prima dei vent’anni, rivoluzionando la poesia moderna con uno stile visionario e ribelle.

Béla Lugosi, con il suo accento e sguardo magnetico, ha definito l’immaginario del vampiro nel cinema.

Danny Boyle ha diretto “Slumdog Millionaire”, vincitore di otto Oscar, e ha curato la cerimonia d’apertura delle Olimpiadi di Londra 2012.

Citazione

“Bisogna essere assolutamente moderni.” — Arthur Rimbaud

Programmi tv

