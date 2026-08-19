Almanacco del 19 agosto: meteo, eventi, santo del giorno e notizie dalla provincia di Salerno

Ecco l’almanacco del 19 agosto, l’appuntamento quotidiano targato InfoCilento per farvi iniziare la giornata con tutte le informazioni utili su meteo, appuntamenti sul territorio, ricorrenze storiche e un riepilogo delle notizie più rilevanti della provincia.

Meteo per Cilento e Salerno

Giornata in prevalenza soleggiata su tutto il territorio del Cilento e sulla piana di Salerno. Le temperature si mantengono stabili con massime che toccheranno i 31-33°C lungo le zone costiere, accompagnate da una lieve brezza marina nei pomeriggi. Cieli sgombri da nubi anche nelle aree interne, salvo qualche locale addensamento pomeridiano sui rilievi degli Alburni e del Cervati, senza rischio di precipitazioni. Mare calmo o poco mosso.

Eventi in provincia di Salerno

Wood fest a Pontecagnano Faiano – fino al 29 agosto

Festa del Fusillo Felittese – fino al 23 agosto

Festa della Collina a Montesano sulla Marcellana – fino al 19 agosto

Perdifumo porte aperte – fino al 19 agosto

Festa del maiale a Roccadaspide – fino al 19 agosto

A Cillisi a Celle di Bulgheria – fino al 19 agosto

Ciccimaretati a Stio – fino al 23 agosto

Festa dei sapori a Mandia di Ascea – fino al 21 agosto

Cuntaria a Stella Cilento – fino al 20 agosto

Baccanalia a San Gregorio Magno – fino al 23 agosto

Sagra del fungo porcino a Piaggine – fino al 21 agosto

Santo del giorno

Oggi si festeggia San Giovanni Eudes, sacerdote francese vissuto nel XVII secolo, fondatore della Congregazione di Gesù e Maria (Eudisti) e noto per la sua forte devozione ai Sacri Cuori. Si ricordano oggi anche San Ludovico di Tolosa e San Magno di Anagni.

Accadde oggi

14 d.C.: Muore ad Nola l’imperatore romano Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma.

Muore ad Nola l’imperatore romano Ottaviano Augusto, primo imperatore di Roma. 1960: L’Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, i primi esseri viventi a tornare sani e salvi sulla Terra dopo un volo orbitale.

L’Unione Sovietica lancia nello spazio la navicella Sputnik 5 con a bordo i cani Belka e Strelka, i primi esseri viventi a tornare sani e salvi sulla Terra dopo un volo orbitale. 1991: In Unione Sovietica un gruppo di esponenti del governo e del partito tenta un colpo di stato contro il presidente Michail Gorbačëv.

Le principali notizie del 18 agosto su InfoCilento

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