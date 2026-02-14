Almanacco del 14 febbraio: oggi si festeggia San Valentino

Il 14 febbraio è una data che nell’immaginario collettivo coincide con la celebrazione del sentimento amoroso, ma il calendario storico rivela un intreccio fitto di eventi politici, scoperte scientifiche e svolte culturali. Dalla fondazione di istituzioni moderne a tragici episodi di cronaca, questa giornata ha segnato tappe fondamentali per l’umanità, ben oltre la simbologia romantica legata al suo santo patrono.

I santi del giorno

Il 14 febbraio la Chiesa Cattolica commemora principalmente San Valentino di Terni, vescovo e martire, considerato il protettore degli innamorati. Vengono inoltre ricordati i Santi Cirillo e Metodio, co-patroni d’Europa e apostoli degli slavi, e San Vitale martire.

Nati celebri il 14 febbraio

Leon Battista Alberti (1404), architetto e umanista italiano

Babur (1483), fondatore dell’Impero Moghul

Christopher Latham Sholes (1819), inventore statunitense della tastiera QWERTY

George Washington Gale Ferris Jr. (1859), ingegnere statunitense inventore della ruota panoramica

Frankie Genaro (1901), pugile statunitense

Enzo Ferrari (1898), pilota e fondatore della scuderia Ferrari

Valerio Zurlini (1926), regista italiano

Gianni Ambrosio (1945), vescovo italiano

Kevin Keegan (1951), calciatore e allenatore inglese

Daria Bignardi (1961), giornalista e scrittrice italiana

Valerio Mastandrea (1972), attore italiano

Karol G (1991), cantante colombiana

Morti celebri il 14 febbraio

James Cook (1779), esploratore e navigatore britannico

William Tecumseh Sherman (1891), generale statunitense

David Hilbert (1943), matematico tedesco

P. G. Wodehouse (1975), scrittore inglese

Domenico Modugno (1994), cantautore e attore italiano

Marco Pantani (2004), ciclista italiano

Michele Ferrero (2015), imprenditore italiano

Renato Bialetti (2016), imprenditore italiano

Eventi storici principali

1779: L’esploratore James Cook viene ucciso dagli indigeni delle isole Hawaii durante il suo terzo viaggio nel Pacifico.

1849: A New York viene scattata la prima fotografia a un Presidente degli Stati Uniti in carica, James Knox Polk.

1876: Alexander Graham Bell deposita il brevetto del telefono.

1929: A Chicago avviene la Strage di San Valentino, dove gli uomini di Al Capone sterminano la banda rivale di George Bugs Moran.

1946: Viene presentato ENIAC, il primo computer elettronico general purpose al mondo, presso l’Università della Pennsylvania.

1989: Il leader iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatwa contro lo scrittore Salman Rushdie a causa del libro I versi satanici.

2003: Muore a Pecora, in Scozia, la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula adulta.

2005: Tre dipendenti di PayPal fondano la piattaforma di condivisione video YouTube.

Giornata mondiale

Il 14 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro le cardiopatie congenite, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle malformazioni del cuore presenti fin dalla nascita. In molti paesi si celebra inoltre il V-Day, movimento globale per fermare la violenza contro le donne e le ragazze.

Curiosità sui nati il 14 febbraio

Chi nasce in questo giorno appartiene al segno dell’Acquario. Storicamente, i nati il 14 febbraio sembrano avere una predisposizione per l’innovazione tecnica e la velocità, come dimostrano le figure di Enzo Ferrari e dell’inventore della ruota panoramica Ferris. Una curiosità particolare riguarda proprio Enzo Ferrari: sebbene fosse nato il 18 febbraio, il suo atto di nascita riporta spesso il 20 a causa di una forte nevicata che impedì ai genitori di raggiungere l’ufficio dell’anagrafe, ma lui festeggiò sempre il suo legame ideale con la determinazione tipica di metà febbraio.

Citazione del giorno

L’amore non vuole avere, vuole soltanto amare. (Hermann Hesse)