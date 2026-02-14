Almanacco del 14 febbraio: oggi si festeggia San Valentino

Il 14 febbraio è una data che nell’immaginario collettivo coincide con la celebrazione del sentimento amoroso, ma il calendario storico rivela un intreccio fitto di eventi politici, scoperte scientifiche e svolte culturali. Dalla fondazione di istituzioni moderne a tragici episodi di cronaca, questa giornata ha segnato tappe fondamentali per l’umanità, ben oltre la simbologia romantica legata al suo santo patrono.
I santi del giorno
Il 14 febbraio la Chiesa Cattolica commemora principalmente San Valentino di Terni, vescovo e martire, considerato il protettore degli innamorati. Vengono inoltre ricordati i Santi Cirillo e Metodio, co-patroni d’Europa e apostoli degli slavi, e San Vitale martire.
Nati celebri il 14 febbraio
- Leon Battista Alberti (1404), architetto e umanista italiano
- Babur (1483), fondatore dell’Impero Moghul
- Christopher Latham Sholes (1819), inventore statunitense della tastiera QWERTY
- George Washington Gale Ferris Jr. (1859), ingegnere statunitense inventore della ruota panoramica
- Frankie Genaro (1901), pugile statunitense
- Enzo Ferrari (1898), pilota e fondatore della scuderia Ferrari
- Valerio Zurlini (1926), regista italiano
- Gianni Ambrosio (1945), vescovo italiano
- Kevin Keegan (1951), calciatore e allenatore inglese
- Daria Bignardi (1961), giornalista e scrittrice italiana
- Valerio Mastandrea (1972), attore italiano
- Karol G (1991), cantante colombiana
Morti celebri il 14 febbraio
- James Cook (1779), esploratore e navigatore britannico
- William Tecumseh Sherman (1891), generale statunitense
- David Hilbert (1943), matematico tedesco
- P. G. Wodehouse (1975), scrittore inglese
- Domenico Modugno (1994), cantautore e attore italiano
- Marco Pantani (2004), ciclista italiano
- Michele Ferrero (2015), imprenditore italiano
- Renato Bialetti (2016), imprenditore italiano
Eventi storici principali
- 1779: L’esploratore James Cook viene ucciso dagli indigeni delle isole Hawaii durante il suo terzo viaggio nel Pacifico.
- 1849: A New York viene scattata la prima fotografia a un Presidente degli Stati Uniti in carica, James Knox Polk.
- 1876: Alexander Graham Bell deposita il brevetto del telefono.
- 1929: A Chicago avviene la Strage di San Valentino, dove gli uomini di Al Capone sterminano la banda rivale di George Bugs Moran.
- 1946: Viene presentato ENIAC, il primo computer elettronico general purpose al mondo, presso l’Università della Pennsylvania.
- 1989: Il leader iraniano Ruhollah Khomeini emette una fatwa contro lo scrittore Salman Rushdie a causa del libro I versi satanici.
- 2003: Muore a Pecora, in Scozia, la pecora Dolly, il primo mammifero clonato da una cellula adulta.
- 2005: Tre dipendenti di PayPal fondano la piattaforma di condivisione video YouTube.
Giornata mondiale
Il 14 febbraio si celebra la Giornata mondiale contro le cardiopatie congenite, volta a sensibilizzare l’opinione pubblica sulle problematiche relative alle malformazioni del cuore presenti fin dalla nascita. In molti paesi si celebra inoltre il V-Day, movimento globale per fermare la violenza contro le donne e le ragazze.
Curiosità sui nati il 14 febbraio
Chi nasce in questo giorno appartiene al segno dell’Acquario. Storicamente, i nati il 14 febbraio sembrano avere una predisposizione per l’innovazione tecnica e la velocità, come dimostrano le figure di Enzo Ferrari e dell’inventore della ruota panoramica Ferris. Una curiosità particolare riguarda proprio Enzo Ferrari: sebbene fosse nato il 18 febbraio, il suo atto di nascita riporta spesso il 20 a causa di una forte nevicata che impedì ai genitori di raggiungere l’ufficio dell’anagrafe, ma lui festeggiò sempre il suo legame ideale con la determinazione tipica di metà febbraio.
Citazione del giorno
L’amore non vuole avere, vuole soltanto amare. (Hermann Hesse)