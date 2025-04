Almanacco del 13 Aprile

Il 13 aprile è una data che racchiude storie di grande rilevanza storica, culturale e sportiva, arricchita dal ricordo di figure straordinarie che hanno lasciato un’impronta profonda. Attraverso i santi, gli avvenimenti, le nascite e le scomparse, possiamo esplorare gli eventi che hanno reso unica questa giornata.

Santi del Giorno

San Martino I (Papa e Martire)

San Caradoco (Eremita nel Galles)

San Marice

San Marzio (Abate in Alvernia)

San Sabas Reyes Salazar (Martire Messicano)

Sant’Orso di Ravenna (Vescovo)

Sant’Albertino da Montone (Abate)

Sant’Ermenegildo (Martire)

Santi Carpo, Papilo, Agatonica e compagni (Martiri)

Oggi è

La Domenica delle Palme è una festa religiosa che cade nella domenica precedente la Pasqua. Durante questa festività, i fedeli commemorano l’ingresso trionfale di Gesù a Gerusalemme, dove fu accolto dalla folla che stendeva rami di palme e lo acclamava come il Messia. In molte tradizioni cristiane, vengono benedette le palme o altri rami verdi e viene svolta una processione all’interno della chiesa. La Domenica delle Palme segna anche l’inizio della Settimana Santa, che culmina con la celebrazione della Pasqua, la risurrezione di Gesù Cristo. Durante questa settimana, i fedeli partecipano a varie cerimonie e liturgie per commemorare gli eventi della passione, morte e risurrezione di Cristo.

Accadde Oggi

1970: Incidente nello spazio per Apollo 13 – La famosa frase «Houston, abbiamo un problema» divenne simbolo della resilienza umana di fronte al pericolo. Grazie alla determinazione e al lavoro di squadra, l’equipaggio riuscì a tornare sulla Terra sano e salvo.

Nati in Questo Giorno

1808: Antonio Meucci – Inventore italiano, noto per la controversia legata all’invenzione del telefono. Meucci rappresenta il simbolo della creatività e del genio.

1906: Samuel Beckett – Scrittore e drammaturgo irlandese, figura centrale del Teatro dell’assurdo, autore di capolavori come Aspettando Godot.

Nati… Sportivi

1960: Rudi Völler – Ex calciatore e allenatore tedesco, noto per la sua carriera internazionale e il suo contributo al calcio europeo.

1951: Ivano Bordon – Ex portiere italiano che ha giocato principalmente con l’Inter, vincendo numerosi titoli.

Scomparsi Oggi

2000: Giorgio Bassani – Scrittore italiano, noto per opere come Il giardino dei Finzi-Contini, che raccontano con profondità temi universali e storici.

1695: La Fontaine – Poeta e scrittore francese, le cui favole sono tra i grandi classici della letteratura mondiale.

2002: Alex Baroni – Cantante italiano con una voce potente e romantica, che ha lasciato un segno indelebile nel panorama musicale.