Almanacco del 10 dicembre. Si celebra la Madonna di Loreto. Scopri fatti, curiosità e programmi tv sul Canale 79

Ecco l’almanacco del giorno con i fatti, i protagonisti e le curiosità legate al 10 dicembre.

Introduzione al 10 dicembre

Il 10 dicembre è il 344º giorno del calendario gregoriano e mancano 21 giorni alla fine dell’anno. È una data densa di significato storico e culturale, nota soprattutto per essere il giorno in cui, ogni anno, vengono consegnati i Premi Nobel nelle città di Stoccolma e Oslo, in memoria di Alfred Nobel che si spense proprio in questa data. È inoltre una giornata fondamentale per la storia civile globale, legata indissolubilmente ai diritti dell’uomo.

I santi celebrati il 10 dicembre

La Chiesa cattolica venera oggi la Beata Vergine Maria di Loreto, patrona degli aviatori. Secondo la tradizione, in questa data avvenne la traslazione della Santa Casa di Nazareth a Loreto. Si ricordano inoltre:

Santa Eulalia di Mérida , vergine e martire, patrona della città spagnola di Oviedo.

, vergine e martire, patrona della città spagnola di Oviedo. San Mauro di Roma , martire fanciullo.

, martire fanciullo. San Gregorio III , papa.

, papa. San Cesare, vescovo.

I principali nati il 10 dicembre

In questo elenco sono riportati i personaggi storici e le celebrità italiane e straniere nate oggi:

Ada Lovelace (1815), matematica britannica, considerata la prima programmatrice della storia per aver scritto il primo algoritmo inteso per essere elaborato da una macchina.

(1815), matematica britannica, considerata la prima programmatrice della storia per aver scritto il primo algoritmo inteso per essere elaborato da una macchina. César Franck (1822), compositore e organista belga, figura centrale della musica classica francese della seconda metà dell’Ottocento.

(1822), compositore e organista belga, figura centrale della musica classica francese della seconda metà dell’Ottocento. Emily Dickinson (1830), poetessa statunitense, celebre per la sua lirica introspettiva e innovativa che ha segnato la letteratura moderna.

(1830), poetessa statunitense, celebre per la sua lirica introspettiva e innovativa che ha segnato la letteratura moderna. Olivier Messiaen (1908), compositore, organista e ornitologo francese.

(1908), compositore, organista e ornitologo francese. Sesto Bruscantini (1919), baritono e basso italiano, apprezzato interprete di opere mozartiane e rossiniane.

(1919), baritono e basso italiano, apprezzato interprete di opere mozartiane e rossiniane. Kenneth Branagh (1960), attore, regista e sceneggiatore britannico, noto per i suoi adattamenti cinematografici delle opere di Shakespeare.

(1960), attore, regista e sceneggiatore britannico, noto per i suoi adattamenti cinematografici delle opere di Shakespeare. Alessia Fabiani (1976), attrice, showgirl ed ex modella italiana.

(1976), attrice, showgirl ed ex modella italiana. Gonzalo Higuaín (1987), ex calciatore argentino, prolifico attaccante che ha militato in club come Real Madrid, Napoli e Juventus.

I principali morti il 10 dicembre

Si ricordano oggi le scomparsi di illustri personalità italiane e internazionali:

Paolo Uccello (1475), pittore e mosaicista italiano, pioniere nello studio della prospettiva nell’arte rinascimentale.

(1475), pittore e mosaicista italiano, pioniere nello studio della prospettiva nell’arte rinascimentale. Averroè (1198), filosofo, medico e matematico arabo, fondamentale per la diffusione del pensiero aristotelico in Occidente.

(1198), filosofo, medico e matematico arabo, fondamentale per la diffusione del pensiero aristotelico in Occidente. Alfred Nobel (1896), chimico, imprenditore e filantropo svedese, inventore della dinamite e ideatore del premio omonimo.

(1896), chimico, imprenditore e filantropo svedese, inventore della dinamite e ideatore del premio omonimo. Luigi Pirandello (1936), drammaturgo, scrittore e poeta italiano, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1934.

(1936), drammaturgo, scrittore e poeta italiano, vincitore del Premio Nobel per la letteratura nel 1934. Otis Redding (1967), cantante statunitense, icona della musica soul, tragicamente scomparso in un incidente aereo.

(1967), cantante statunitense, icona della musica soul, tragicamente scomparso in un incidente aereo. Augusto Pinochet (2006), generale e dittatore cileno che governò il Cile dal 1973 al 1990 dopo un colpo di stato militare.

I principali eventi del 10 dicembre

Ecco una selezione dei fatti storici accaduti in questa data:

1520 : Martin Lutero brucia pubblicamente sulla piazza di Wittenberg la bolla papale Exsurge Domine, che gli intimava di ritrattare le sue tesi, segnando un punto di non ritorno nella Riforma protestante.

: Martin Lutero brucia pubblicamente sulla piazza di Wittenberg la bolla papale Exsurge Domine, che gli intimava di ritrattare le sue tesi, segnando un punto di non ritorno nella Riforma protestante. 1848 : Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto presidente della Repubblica francese.

: Luigi Napoleone Bonaparte viene eletto presidente della Repubblica francese. 1901 : A Stoccolma e Oslo vengono assegnati i primi Premi Nobel della storia. I riconoscimenti andarono, tra gli altri, a Wilhelm Conrad Röntgen per la fisica.

: A Stoccolma e Oslo vengono assegnati i primi Premi Nobel della storia. I riconoscimenti andarono, tra gli altri, a Wilhelm Conrad Röntgen per la fisica. 1936 : Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione per poter sposare l’americana Wallis Simpson, lasciando il trono al fratello Giorgio VI.

: Edoardo VIII del Regno Unito firma l’atto di abdicazione per poter sposare l’americana Wallis Simpson, lasciando il trono al fratello Giorgio VI. 1948 : L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani.

: L’Assemblea generale delle Nazioni Unite approva e proclama la Dichiarazione universale dei diritti umani. 2007: I Led Zeppelin si riuniscono per un unico concerto alla O2 Arena di Londra in memoria di Ahmet Ertegun, fondatore della Atlantic Records.

Giornata mondiale

Oggi si celebra la Giornata mondiale dei diritti umani. La ricorrenza è stata istituita dall’ONU per commemorare l’anniversario dell’adozione della Dichiarazione universale dei diritti umani avvenuta nel 1948, un documento epocale che sancisce i diritti inalienabili di ogni essere umano.

Curiosità

Il destino dei Nobel : La cerimonia di consegna dei Premi Nobel si svolge il 10 dicembre proprio perché è l’anniversario della morte di Alfred Nobel. Egli scelse questa data nel suo testamento affinché il giorno della sua scomparsa venisse associato alla celebrazione dell’ingegno umano.

: La cerimonia di consegna dei Premi Nobel si svolge il 10 dicembre proprio perché è l’anniversario della morte di Alfred Nobel. Egli scelse questa data nel suo testamento affinché il giorno della sua scomparsa venisse associato alla celebrazione dell’ingegno umano. La prima programmatrice: Ada Lovelace, nata in questo giorno, è spesso citata come la “profetessa dell’era del computer”. Più di un secolo prima dell’invenzione dei moderni calcolatori, teorizzò che le macchine avrebbero potuto manipolare simboli secondo delle regole, andando oltre il semplice calcolo numerico.

Citazione del giorno

“Imparerai a tue spese che nel lungo tragitto della vita incontrerai tante maschere e pochi volti.” (Luigi Pirandello)

Programmi tv

Tra i programmi in onda oggi sul Canale 79 del digitale terrestre Anteprima News, il format mattutino per iniziare la mattina all’insegna dell’informazione e dell’attualità, con Serena Vitolo. Nel pomeriggio, dalle 14.30, Roberta Foccillo e Antonella Agresti vi terranno compagnia con Detto tra Noi Podcast. Alle 20.40 Angela Bonora vi aspetta con Parola all’esperto; a seguire, alle 21:15, i viaggi nella provincia di Salerno di Una finestra sul mondo, condotto da Raffaella Giaccio. Ogni giorno, inoltre, puoi seguire il Tg di InfoCilento alle ore 13:55, 16:55, 19:55 e 23:55. Clicca qui per vedere la tv anche in streaming e consultare il palinsesto completo.