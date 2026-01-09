Allarme truffe ad Aquara e negli Alburni, “Finti Carabinieri al telefono”: a InfoCilento il racconto della famiglia Amendola

Il modus operandi utilizzato dai truffatori è ormai noto: contattano le vittime fingendo che un figlio o un nipote sia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con l'obiettivo di generare panico immediato

Alessandra Pazzanese
Truffa telefonica

Un nuovo tentativo di truffa ha scosso la comunità di Aquara nella mattinata di oggi. Intorno alle ore 11:00 una telefonata è arrivata a casa della famiglia Amendola, residenti nel centro alburnino, a rispondere una signora, madre di due figli adulti, che si è sentita dire, dall’altro capo del telefono, che uno dei suoi figli aveva avuto un incidente. La signora è stata sveglia e tempestiva in quanto ha iniziato subito a sospettare della veridicità della notizia.

Il racconto

“Lì per lì mia mamma si è spaventata per me, visto che mia sorella Angela, in quel momento, si trovava a casa, ma ha avuto la prontezza di chiamare mio padre e digitare subito il mio numero dal cellulare visto che la telefonata era stata fatta al telefono fisso” ha raccontato Leonardo, figlio della coppia che, nel rispondere, ha subito rassicurato i genitori dando, allo stesso tempo, conferma che si trattasse di una truffa.

I truffatori hanno provato lo stesso a convincere la coppia, spacciandosi per un maresciallo e presentandosi con un nome a caso prima di capire che il tentativo di ingannarli non stava andando a buon fine e chiudere tempestivamente la telefonata. “La nostra esperienza serva a far capire a tutti che bisogna mantenere la lucidità e non spaventarsi davanti a certe telefonate, denunciate e informate gli anziani” l’appello di Angela Amendola. Il caso è stato immediatamente denunciato ai Carabinieri della loca Stazione coordinati dal Maresciallo Pierpaolo Coppola e al Comando della Compagnia di Agropoli guidata dal Cap. Giuseppe Colella.

Il secondo caso

Da Aquara, sempre nella mattinata odierna, un altro tentativo di truffa  a danno di una persona anziana e con la stessa identica dinamica è stato sventato e casi simili si sono verificati anche nel vicino comune di Corleto Monforte tanto che dalla Casa Comunale, guidata dal Sindaco, Filippo Ferraro, è stato diramato l’appello a non consegnare soldi e beni di valore a sconosciuti e di denunciare ogni richiesta sospetta.

Il modus operandi

A quanto pare una banda di malviventi, oggi, aveva preso di mira il territorio alburnino, lo stesso in cui, tempo fa, una coppia di anziani,  di Ottati precisamente, fu privata, con la medesima truffa, di soldi e oggetti di valore.

Il modus operandi utilizzato dai truffatori è ormai noto: contattano le vittime fingendo che un figlio o un nipote sia rimasto coinvolto in un grave incidente stradale con l’obiettivo di generare panico immediato per spingere le vittime a consegnare denaro o gioielli come cauzione o risarcimento urgente per evitare guai legali al familiare.

La raccomandazione

“Consiglio ai malcapitati di chiedere all’interlocutore alcune informazioni come, ad esempio, quali Carabinieri sono, di quale Stazione, a quale figlio fanno riferimento, dove sarebbe avvenuto l’incidente perché spesso queste persone sanno solo il cognome e l’indirizzo di coloro che intendono truffare e anche se riescono a carpire più informazioni e a riferirle non bisogna dare mai soldi a sconosciuti” ha continuato Angela per mettere in guardia tutti.

La famiglia ha anche chiesto il tabulato telefonico delle chiamate in entrata nel tentativo di risalire al numero dei malviventi sperando di poterli identificare e denunciare.

Condividi questo articolo
Articolo precedente Carabinieri Pontecagnano, tentato omicidio e detenzione di armi e droga: uomo nei guai
Articolo Successivo Metrò del Mare Metrò del Mare pronto a salpare: al via la nuova stagione dei collegamenti Alicost, ecco orari e tariffe
Nessun commento

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Ti potrebbero interessare

Franco Alfieri

Appalti Salerno, inchiesta archiviata: prosciolti Alfieri, Cascone e altri cinque indagati

Il gip di Salerno archivia l'inchiesta sui presunti appalti pilotati. Prosciolti Alfieri,…

Mimmo Gorga

Mimmo Gorga confermato alla guida di Cst Sistemi Sud: “Un patto di fiducia per il territorio”

Mimmo Gorga rieletto all'unanimità presidente di CST Sistemi Sud. Insieme a Pasquale…

Municipio Vibonati

Vibonati adotta il PUC: sviluppo, tutela e riqualificazione al centro della nuova pianificazione

Dopo anni di attesa, l’adozione del PUC garantisce una visione organica di…

Municipio Eboli

Crisi amministrativa al Comune di Eboli, “Eboli Responsabile” lancia l’allarme.

«Eboli ha bisogno di una governabilità fondata su riferimenti ideali chiari e…

Sapri, al via le attività di restauro della Chiesa “Santa Croce”, il sindaco Gentile: restituiremo un monumento identitario

Un luogo di culto chiuso dal 2018 a causa di diverse crepe…

Campo Valentino Giordano Castelnuovo Cilento

Serie D: la Gelbison vuole subito il riscatto, domenica arriva il Paternò

La gara è in programma domenica 11 gennaio allo stadio "V. Giordano"…