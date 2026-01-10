Allarme sicurezza a Salerno, arrestato 17enne. Frattini: “Aumentano reati tra minori stranieri”

Quattro rapine in poco più di un’ora, tra piazza della Concordia e il lungomare di Salerno, ai danni di un automobilista e di passanti. È stato arrestato ieri mattina dalla polizia, in flagranza di reato, un minorenne, cittadino extracomunitario egiziano, scappato molto probabilmente da un centro di accoglienza di Potenza e trovato armato di coltello. È stata proprio la prima vittima, un cittadino salernitano, a lanciare l’allarme e chiedere l’intervento degli agenti delle volanti della questura di Salerno.

I fatti

La prima rapina è stata messa a segno “a un cittadino di Salerno, cui ha rotto il vetro della macchina e ha asportato le cose all’interno – spiega il questore Giancarlo Conticchio in conferenza stampa – c’è stata una resistenza e c’è stato un inseguimento. Gli altri tre ‘colpi’ sono stati consequenziali, anche a passanti che erano a piedi”.

Le parole del procuratore Angelo Frattini

Il procuratore della Repubblica presso il tribunale per i minorenni di Salerno, Angelo Frattini osserva “un incremento dei reati commessi dai minori stranieri. C’è particolare attenzione ai minori stranieri non accompagnati, che vengono collocati nelle comunità dislocate nella nostra provincia. E, soprattutto, l’anno scorso sono stati purtroppo segnalati numerosi episodi anche di aggressione di questi minorenni nei confronti degli operatori delle strutture”, conclude.