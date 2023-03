Allarme furti a Serre, summit con le forze dell’ordine

Il sindaco di Serre, Antonio Opramolla, insieme all’assessore delegata alla Polizia Municipale, Marta Pizzarelli, ha incontrato, nella prima mattinata di oggi, il Maresciallo della Stazione dei Carabinieri di Serre e il personale della Polizia Municipale per fare il punto della situazione alla luce del forte aumento dei furti che, purtroppo, si sta registrando anche nel comune alburnino.

L’allarme furti

Gli ultimi episodi, infatti, risalgono solo ad ieri sera quando da un’abitazione di Serre i ladri sarebbero riusciti a portare via soldi, oggetti in oro e beni di valore.

Le parole del sindaco

“Il fenomeno dei furti, comprensibilmente, sta generando grande preoccupazione in tutti i cittadini, l’amministrazione comunale si è attivata per mettere in campo tutte le misure per prevenire non solo tale sconcertante fenomeno, ma anche ogni altro episodio di illegalità.

Dopo i sopralluoghi effettuati in nottata insieme alle Forze dell’Ordine; si è reso necessario un incontro con il Maresciallo dei Carabinieri della Stazione di Serre e con la Polizia Municipale al fine di stabilire controlli più intensi in tutto il comune” ha affermato Opramolla annunciando che saranno aumentati i pattugliamenti in tutta la zona affinché i cittadini possano sentirsi sempre tutelati e vicini alle istituzioni.