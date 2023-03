Allarme furti nel Cilento: “Abbiamo più volte segnalato il fenomeno in Prefettura, chiediamo più controlli”, la denuncia da Roccadaspide

Sono state settimane difficili a Roccadaspide a causa dell’allarme furti. I ladri, nei giorni scorsi, sono riusciti ad introdursi in diversi appartamenti sia del centro, sia delle frazioni, in alcuni casi riuscendo persino ad arrampicarsi dalle grondaie per introdursi nelle case dei residenti da dove hanno portato via diversi oggetti di valore.

Un incontro per discutere della situazione che sta verificando sul territorio

Le ultime segnalazioni di auto con a bordo persone sospette sono arrivate, dai residenti di Roccadaspide, proprio ieri sera.

Dinanzi ad una situazione simile, che continua a destare allarme nei cittadini, il sindaco, Gabriele Iuliano si è mobilitato tenendo un summit con il comandante della compagnia di Agropoli e con il comandante della stazione dei carabinieri della cittadina, il maresciallo Domenico Castiello.

L’incontro è stato voluto da Iuliano allo scopo di incrementare ed organizzare il servizio di controllo e pattugliamento del territorio anche nelle ore serali e notturne.

La giunta comunale di Roccadaspide, guidata da Iuliano, già nei giorni scorsi ha pubblicato una delibera urgente in cui ha dato mandato al responsabile dell’Area Urbanistica e al Servizio Vigilanza di implementare l’attività di controllo del territorio, senza trascurare le aree rurali e le cinque frazioni ossia Serre, Tempalta, Doglie, Carretiello e Fonte.

Le dichiarazioni

“Abbiamo più volte segnalato, anche alla Prefettura di Salerno e ai Comandi provinciali delle forze dell’ordine, l’inasprimento del fenomeno dei furti sul territorio manifestando la necessità di un aumento della dotazione organica del personale della locale Stazione dei Carabinieri per arginare il fenomeno e dare ai cittadini la serenità che meritano.

L’obiettivo del Comune è quello di tutelare la sicurezza urbana; incrementare il controllo, non solo sulle attività criminali ma su tutti i comportamenti antisociali, e di accrescere la fiducia nei confronti delle Forze di Polizia e delle Istituzioni in generale” hanno fatto sapere dalla casa comunale.