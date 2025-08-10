Alfano, l’IA al servizio del paese: un assistente virtuale darà informazioni utili sul territorio

L’Intelligenza Artificiale al servizio del paese; ad Alfano, nel corso dell’ultimo consiglio comunale di giovedì 31 luglio, è stato presentato un assistente che utilizza l’Intelligenza Artificiale per dare informazioni utili sul territorio.

Come funziona

“C’è un numero WhatsApp ad Alfano che risponde da solo, sempre, con cortesia, chiarezza e precisione. Non è magia. È un AI Assistant: un assistente virtuale intelligente creato per il nostro paese – spiega l’ideatore di questo progetto Giuseppe Guzzo – e l’ho donato gratuitamente alla comunità. Perché credo che anche un borgo come il nostro meriti tecnologia vera, utile, concreta”.

Ma cosa fa, esattamente? Ti dice cosa vedere ad Alfano; ti suggerisce dove mangiare e dove dormire; i consiglia cosa fare in uno o due giorni; ti racconta la storia del paese e dei monumenti, usando i contenuti del libro “Alfano nella Storia”; risponde in più lingue, in modo accessibile a chiunque.

Il progetto

È pensato per chi visita il paese, per i turisti, per chi vuole scoprire o riscoprire l’anima di Alfano. È disponibile 24 ore su 24, direttamente su WhatsApp.

“L’AI Assistant oggi è un info point turistico – spiega Guzzo – Domani potrà diventare un vero sportello comunale digitale: per ricevere documenti, per fare segnalazioni, per prenotare servizi comunali, per semplificare la vita ai cittadini, senza code né attese. Tutto questo, sempre via WhatsApp. Perché la tecnologia migliore è quella che non spaventa, ma semplifica. Facciamo sapere a tutti che Alfano non è solo un borgo storico, ma anche un paese che guarda avanti.” Per provarlo basta cliccare qui e si aprirà direttamente la chat su whatsapp.

“Un’idea del nostro compaesano Giuseppe Guzzo, che ringrazio , il quale ne ha voluto far dono alla nostra comunità. – ha detto la sindaca Elena Anna Gerardo – È sempre bello vedere giovani volenterosi che mettono a disposizione la loro inventiva per il proprio paese e accogliamo questa iniziativa che arricchisce Alfano di tante nuove opportunità”.