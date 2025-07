Alfano: attivato un nuovo punto di facilitazione digitale

Ad Alfano è stato attivato un nuovo punto di facilitazione digitale, un servizio innovativo e accessibile a tutti i cittadini presso gli uffici comunali.

L’iniziativa

Il nuovo Punto Digitale, è stato voluto dal Comune di Alfano guidato dalla sindaca Elena Anna Gerardo, in collaborazione con IFEL Campania. Con l’ufficio digitale, che si affianca ai ragazzi del servizio civile digitale, verrà dato un concreto aiuto ai cittadini, permettendogli di familiarizzare con i servizi digitali della pubblica amministrazione.

“L’amministrazione comunale di Alfano è tra i comuni che hanno aderito al punto “Digitale facile” per consentire ai cittadini di avere un servizio in più , vista anche la distanza dagli uffici quali Inps, ufficio di collocamento, agenzia delle entrate”, ha spiegato la sindaca Gerardo.

I servizi

I cittadini potranno rivolgersi all’ufficio digitale per riceveranno un supporto pratico per i seguenti servizi: App IO, Attivazione Spid, Attivazione PEC e mail personali, ANPR (anagrafe nazionale della popolazione residente per scaricare certificati personali), App CieID – Carta di Identità Elettronica, Sistemi di pagamento elettronici (PagoPA, portale dei pagamenti regionale Mypay), Fascicolo Sanitario Elettronico, App Sinfonia (scelta medico di base , pagamento CUP, prenotazione prestazioni sanitarie, etc.), Iscrizione corsi universitari, servizi mensa, scuole di grado inferiore etc., Sito INPS, Sito agenzia entrate (prenotazioni, dichiarazione pre compilata ed altro), Sportelli unici per le attività produttive, Acquisto biglietti ed abbonamenti per mezzi di trasporto (Consorzio UNICO Campania, traghetti, aerei, etc.).