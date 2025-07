Albanella, la palestra “Nicola Vernieri” si rifà il look: approvato il progetto di riqualificazione

Buone notizie dal comune di Albanella, il sindaco Renato Josca ha fatto sapere che il comune è attivo per continuare ad investire nel potenziamento degli edifici scuola a beneficio dell’istruzione e quindi della comunità.

Il progetto

La novità che permette all’ente di continuare tale virtuoso percorso è che stato approvato il progetto per la riqualificazione e la messa in sicurezza della palestra “Nicola Vernieri”. Si tratta di un’infrastruttura strategica per studenti e cittadini.

Il finanziamento

Ammonta ad oltre 819.000 euro l’importo dell’ intervento finanziato con fondi europei per garantire qualità, inclusione e l’accesso a tutti ai servizi educativi.

I lavori sono stati previsti dal programma triennale 2025-2027 e restituiranno dignità ad un edificio in cui si potrà praticare l’attività sportiva tanto utile alla formazione e alla crescita sociale.