Albanella, al via la seconda edizione dei “Dialoghi Tra Cielo e Terra”: sette Lectio Magistralis per riscoprire sé stessi

Parte ad Albanella la seconda edizione dell’importante rassegna culturale “Dialoghi ‘Tra Cielo e Terra’”. Promossa dal Comune di Albanella in collaborazione con il Museo delle Terre d’Italia – Opera “Nicola Vernieri”, la Scuola di Atene (UnicoSettimanale) e InfoCilento, l’iniziativa si presenta come “un ciclo di sette ‘Lectio Magistralis’ alla ricerca di noi stessi”.

Un percorso di approfondimento filosofico, scientifico e spirituale che accompagnerà il pubblico da ottobre 2025 a maggio 2026, offrendo spunti di riflessione sui grandi temi dell’esistenza umana e della conoscenza.

Il ciclo di incontri a Palazzo Spinelli

Gli appuntamenti si terranno nella suggestiva cornice della Sala Maggiore di Palazzo Spinelli, la più grande portale della provincia di Salerno. Il ciclo si apre Sabato 4 Ottobre 2025 alle ore 18:30 con la prima Lectio Magistralis dedicata a “Della Consolazione della Fede e della Filosofia” (Severino Boezio).

Il viaggio prosegue l’8 Novembre 2025 con una riflessione complessa su “Dell’Impossibilità del Governare, Dell’Educare e del Trionfo della Religione” (Jacques Lacan), per poi toccare, il 20 Dicembre 2025, la crisi del concetto classico di realtà con il tema “L’Ultimo Sogno di Einstein”.

Il programma completo

Il nuovo anno si apre il 17 Gennaio 2026 con una disamina su “Il Mostro nello Specchio Platone 300 e Noi”. La rassegna sposta poi l’attenzione ai temi più spirituali e trascendenti: il 21 Marzo 2026 sarà dedicato a “Io Sono Quello (Non sei ciò che credi di essere)” di Sri Nisargatta Maharaj, mentre il 4 Aprile 2026 vedrà al centro “Attesa di Dio. La conoscenza di sé al mondo e alla trascendenza” (Simone Weil).

L’epilogo del ciclo è previsto per Sabato 9 Maggio 2026 con l’appuntamento su “Vico Oltre Giambattista Vico. La scienza nuova parla ancora al nostro presente”, una rilettura contemporanea del pensiero vichiano. Si segnala che gli appuntamenti di Aprile e Maggio avranno inizio alle ore 19:30.