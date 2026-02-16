Al via “Musica UniSA”: la stagione di collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio  “Giuseppe Martucci” di Salerno

Questa mattina la Sala Stampa “B.Agnes” del campus di Fisciano ha ospitato la Conferenza di presentazione di “Musica UNISA”, la stagione culturale di collaborazione tra l’Ateneo e il Conservatorio di Musica “Giuseppe Martucci” di Salerno. L’incontro ha visto la partecipazione e gli interventi del Rettore Virgilio D’Antonio e del Direttore del Conservatorio Fulvio Artiano.

Nel corso della conferenza è stata ufficialmente inaugurata la sinergia tra le due istituzioni, con l’avvio – da febbraio 2026 – del programma di Eventi-Concerto, curati dal Conservatorio Martucci e ospitati presso il Teatro di Ateneo “F.Alison”.

Le parole del Rettore

Il Rettore D’Antonio ha dichiarato: «Si concretizza il dialogo con uno degli attori culturali di riferimento del nostro territorio. La sinergia con il Conservatorio di Musica “G. Martucci” – già annunciata in occasione del Concerto di Natale in Ateneo – traduce una duplice missione: da un lato, diventa il primo passo per ridare voce al nostro Teatro di Ateneo, realtà che, con la sua configurazione architettonica e le sue caratteristiche acustiche, rappresenta uno spazio culturale pressoché unico nel panorama delle università italiane, dall’altro, intende ampliare la vita universitaria oltre gli orari della didattica e della ricerca, con un calendario di appuntamenti che ogni mese, dalle ore 18.00, saranno dedicati alla comunità dell’Ateneo e al territorio, grazie anche l’impegno del Direttore del Conservatorio, il prof. Artiano, e di tutti i musicisti delle diverse ensemble. La parola chiave di questo progetto è apertura, una dimensione connaturale per un Ateneo diffuso, come il nostro, che deve impegnarsi per essere sempre più in sintonia con il mondo esterno».

Il Direttore del Conservatorio Fulvio Artiano ha sottolineato: «Desidero rivolgere un sincero e sentito ringraziamento al Magnifico Rettore dell’Università degli Studi di Salerno, Virgilio D’Antonio, per la generosa accoglienza riservata al Conservatorio “Giuseppe Martucci” nel Teatro di Ateneo, in occasione dell’avvio della nostra stagione concertistica. Questi eventi non rappresentano soltanto un importante momento artistico, ma segnano l’inizio di una collaborazione strutturata tra le nostre Istituzioni, fondata su un dialogo aperto e su una visione condivisa della cultura come motore di crescita. A partire da questa inaugurazione, intendiamo sviluppare nei prossimi anni un percorso comune di scambio, confronto e progettazione artistica, culturale e scientifica, nella convinzione che l’incontro tra le nostre comunità accademiche genererà nuove opportunità e valore per il territorio. È con questo spirito di cooperazione e fiducia che guardiamo al futuro, certi che insieme potremo costruire iniziative di alto profilo e di significativa ricaduta culturale».

Nel corso della Conferenza sono state presentate le date dei primi otto Eventi-Concerto in programma da questo mese e fino ad ottobre 2026. I primi due appuntamenti con protagonisti i musicisti del Conservatorio Martucci sono in programma: lunedì 23 febbraio, con le atmosfere dell’Ensemble vocale e strumentale di musica antica e mercoledì 18 marzo, con le sonorità dell’Ensemble Percussioni / Archi.