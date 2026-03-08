Al via la prima edizione del Concorso di Esecuzione Musicale “Talenti in Musica” nel Cilento



L’Associazione A.M.AR.E. Cilento, dopo i successi delle rassegne “Cilento PianoFest” e “Musica Classica nei Borghi”, prosegue il suo impegno nella divulgazione della cultura musicale nel territorio cilentano attraverso la prima edizione del Concorso Musicale “Talenti in Musica”.

L’iniziativa

Lo scopo è di promuovere la cultura musicale tra i giovani, di individuare e di favorire l’affermazione artistica di talenti emergenti; di contribuire a diffondere, a sviluppare e ad incrementare un sempre maggiore interesse per la musica colta, affinchè possa continuare a svolgere il proprio ruolo formativo nella società civile ed a promuovere il patrimonio storico, artistico e culturale del Parco Nazionale del Cilento, Vallo di Diano e Alburni.



Questo prestigioso evento si svolgerà nel Borgo di Perito dal 26 al 29 marzo e rappresenta un’importante opportunità di confronto per musicisti di età compresa tra i nove e i ventitrè anni. L’obiettivo è quello di scoprire e sostenere nuovi talenti che, durante le audizioni, si esibiranno al cospetto di una giuria composta da illustri musicisti.



Il concorso è suddiviso in dieci sezioni: pianoforte, chitarra, fisarmonica, archi, fiati, pianoforte a quattro mani, musica da camera, scuole medie ad indirizzo musicale e licei musicali. È prevista anche una sezione speciale, “Children’s Corner”, dedicata ai giovani talenti fino a otto anni d’età.



I vincitori assoluti del concorso saranno premiati con borse di studio e concerti premio da tenersi nella stagione concertistica 2025/2026 di A.M.AR.E. Cilento.

La serata finale si terrà domenica 29 marzo con le esibizioni dei vincitori assoluti dalle varie sezioni e il premio del pubblico che conferirà una borsa di studio al concorrente più votato.



Le iscrizioni sono aperte fino al 14 marzo. Il regolamento completo e il modulo di adesione, sono consultabili sul sito ufficiale dell’associazione: www.amarecilento.it



Per ulteriori informazioni è possibile contattare l’Associazione all’indirizzo e-mail info@amarecilento.it



La musica classica torna protagonista nel cuore del Cilento. E tu, ci sarai?