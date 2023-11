Al “Gatto” di Agropoli” una giornata dedicata ad Italo Calvino

Nel centenario della nascita di Italo Calvino, il Liceo “Alfonso Gatto” ricorda lo scrittore ligure, autore di opere che costituiscono senza alcun dubbio il contributo più alto e appassionato alla cultura contemporanea, con un seminario che si terrà presso l’Auditorium di Via Fiamme Gialle, il giorno 21 novembre 2023, alle ore 10.30. Si propone un viaggio immaginario attraverso le sue opere, che tiene conto della cronologia delle pubblicazioni così come dei temi e degli sviluppi della sua parabola intellettuale e umana, senza tralasciare gli elementi biografici che più ne hanno condizionato la scrittura.

Il percorso è organizzato a partire da un’immagine – mappa, quella del labirinto che, per lo scrittore sanremese, assurge a metafora gnoseologica dell’età contemporanea; i colori dell’immagine concorrono a “scrivere” mentalmente una biografia ragionata di Calvino mentre le date, poste all’ingresso di ogni braccio del labirinto, a tracciare l’itinerario della sua produzione. Le parole chiave, collocate lungo i percorsi labirintici, sono come “semafori” che riportano il lettore ai temi affrontati dalla narrativa di Calvino. L’intervento sarà curato da Sara Carbone autrice di “Labirinti. Omaggio adItalo Calvino”. Guida all’intero percorso è l’opera testamentaria dello scrittore, Six Memos for the next Millennium (Lezioni americane), in particolare, la lezione che Calvino non scrisse a causa della morte prematura, Consistency (Coerenza/Consistenza).

Nel corso della giornata, oltre agli interventi di esperti e studiosi, interverranno due ex studenti del Liceo Silvio Prota e Anna Pannullo che, ad inizio degli anni ’80, furono autori di una lettera a Italo Calvino alla quale lo stesso scrittore rispose. Sarà presente anche il coautore della lettera Aniello Landi. Ad introdurre e moderare gli interventi il prof. Francesco Manzo.

Parteciperanno al seminario gli studenti e le studentesse delle classi quinte.