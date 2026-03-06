Eventi

Al Cilento Outlet la primavera prende forma: tulipani, arte e celebrazione della donna

Il Cilento Outlet si trasforma in un giardino incantato con oltre trentamila tulipani a colorare gli spazi

Il 7 e l’8 marzo il Cilento Outlet si trasforma in un giardino incantato: 30.000 tulipani colorano gli spazi dell’outlet dando vita a un colpo d’occhio sorprendente, immersivo, di forte impatto scenografico. Un progetto che unisce estetica, cultura green e intrattenimento di qualità, portando nel cuore del Cilento un format che ha già registrato un enorme successo nelle principali città italiane.

Per un intero weekend non sarà necessario volare nei Paesi Bassi per respirare l’atmosfera delle iconiche città olandesi: tra installazioni floreali, l’esperienza restituisce la sensazione di trovarsi altrove, pur restando nel territorio. Shopping e meraviglia si fondono in un racconto visivo potente, capace di sorprendere e coinvolgere.

Il format TuliPark – DAY approda al Cilento Outlet con un pop-up immersivo che invita a passeggiare tra i filari, scegliere e auto-raccogliere i propri tulipani, scattare fotografie e condividere un momento di autentica leggerezza.

per prenotazioni: Per info e prenotazioni:  https://tulipark.it/tuliparkday/

La prenotazione include:

  •  1 buono per visitare il TuliPark di Roma in primavera
  •  5 tulipani che potrai auto-raccogliere + 1 tulipano gratis offerto dal Cilento Outlet
  •  Ammirare l’esposizione di 30.000 tulipani
  • Selfie con la mascotte e le hostess olandesi

L’accesso è valido per 1 persona; i ragazzi fino a 14 anni entrano gratuitamente se accompagnati dai genitori.

Un evento pensato per far conoscere il mondo dei fiori, avvicinare soprattutto i più giovani alla cultura green e a uno stile di vita sostenibile, riscoprendo e trasmettendo una tradizione che negli anni rischia di andare perduta.

Ma non finisce qui. L’8 marzo: “Il valore dello sguardo”

Domenica 8 marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, l’arte attraversa i viali del centro con “Il valore dello sguardo”, mostra itinerante firmata dall’artista Alma Shega.

Un percorso espositivo diffuso dedicato alla figura femminile: donne intense, sguardi profondi, forza e libertà raccontate attraverso il colore. Le opere dialogano con gli spazi dell’outlet, invitando il pubblico a fermarsi, osservare, lasciarsi attraversare dall’arte.

Un omaggio alla donna che non si limita alla celebrazione simbolica, ma diventa esperienza estetica e riflessione condivisa.

Ingresso libero

«Abbiamo voluto fortemente portare queste esperienze al Cilento Outlet, perché crediamo che i nostri spazi possano essere non solo luoghi di shopping, ma anche scenari di cultura, emozione e consapevolezza – dichiara Veneranda Pascale, direttrice del Centro- . L’impatto visivo di TuliPark è straordinario: per un weekend il nostro centro si trasforma in un paesaggio che ricorda le città olandesi, un mare di tulipani capace di sorprendere e incantare.

Allo stesso tempo, con “Il valore dello sguardo” abbiamo scelto di dedicare l’8 marzo a un racconto autentico della donna, attraverso l’arte e la profondità dello sguardo femminile. Vogliamo che chi attraversa i nostri viali viva un’esperienza che unisca bellezza, riflessione e partecipazione.

La primavera, per noi, non è solo una stagione: è un messaggio di rinascita, di rispetto per la natura e di valorizzazione delle persone. Portare questi contenuti al Cilento Outlet significa assumersi la responsabilità di generare valore per il territorio, creando occasioni che restino nel cuore e nello “sguardo” di chi le vive.»

