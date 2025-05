Agropoli: tutto pronto per la seconda edizione della “Mediterraneo Cup”, il torneo di basket giovanile

Dal 26 al 29 giugno, Agropoli ospiterà la seconda edizione della Mediterraneo Cup, un prestigioso torneo di basket giovanile dedicato alla memoria di Franco Di Sergio, figura importante del panorama cestistico locale e non solo, nonché uno dei promotori e organizzatori del torneo nel 2019.

Il torneo

Il torneo è organizzato dalle società locali della Polisportiva Basket Agropoli e Olimpia Agropoli, grazie al supporto di Gerardo Liguori e l’importante collaborazione della digital company Bitdrome.

L’Evento

Più di 400 giovani atleti e 30 squadre provenienti da tutta Italia e dall’estero si sfideranno su tre campi di gioco allestiti presso il Parco Pubblico Bonifacio di Agropoli. Il torneo sarà aperto dalle categorie Under 13 (nati nel 2012/13) e Aquilotti (atleti nati nel 2014/15/16).

Il programma

Le gare si terranno dal 26 al 29 giugno, dalle ore 16 alle ore 23, si giocherà presso i campi in gripper che saranno allestiti al parco pubblico Bonifacio e al palazzetto dello sport A.Di Concilio. Le finali del torneo saranno disputate la sera del 29 giugno.

Villaggio della Pallacanestro

Dal 21 giugno, il Parco Pubblico Bonifacio si trasformerà in un villaggio dedicato alla pallacanestro e al divertimento, con vari stand e eventi organizzati per gli atleti e gli appassionati.Inclusione e Solidarietà. Quest’anno, l’organizzazione ospiterà anche una squadra di atleti ucraini che parteciperà al torneo nella categoria Under 13, rappresentando un importante messaggio di inclusione e solidarietà.

La Mediterraneo Cup è uno dei momenti più significativi del percorso che Bitdrome ha scelto di intraprendere al fianco dell’Olimpia Agropoli e dello sport giovanile agropolese. Bitdrome è una delle digital company più affermate a livello nazionale, con un portfolio che include realtà di primo piano come la Banca Centrale Europea, il Meteo, e le piattaforme tecnologiche del Gruppo Sermetra Holding.

Una realtà importantissima, soprattutto per i giovani specializzati in materie ingegneristiche ed informatiche che possono avere un’opportunità di lavoro di altissimo livello nel settore tech.

Il legame tra Bitdrome e il territorio si rafforza anche attraverso eventi come la Mediterraneo Cup, dove sport, crescita e talento si incontrano per costruire nuove opportunità.