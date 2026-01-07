Agropoli, rifiuti edili abbandonati alla spiaggia della Marina: è polemica sul degrado

Rifiuti edili abbandonati sulla spiaggia della Marina ad Agropoli. Il sindaco Mutalipassi annuncia tolleranza zero, mentre i cittadini chiedono interventi contro il degrado dell'area portuale.

Ernesto Rocco
Rifiuti Agropoli

Da luogo amato dagli agropolesi per un tuffo in mare a discarica: questa la triste fine della spiaggia della Marina, presso il porto di Agropoli.

Rifiuti abbandonati sulla spiaggia

Nelle scorse ore, ignoti hanno pensato bene di sbarazzarsi di rifiuti edili gettandoli sul litorale. Un gesto che provoca rabbia e indignazione, considerato il luogo in cui è avvenuto l’abbandono, ovvero in piena area portuale. L’episodio simboleggia il degrado in cui versa questo lembo di costa, abbandonato innanzitutto dalle amministrazioni locali e ormai invaso da posidonia ed erbacce anche durante la stagione estiva. Si tratta di un’immagine negativa per la città, in uno dei punti più frequentati del centro cilentano.

Da palazzo di città annunciano tolleranza zero

Il sindaco Roberto Mutalipassi ha condannato “con fermezza chi, in spregio di ogni regola civile, ha abbandonato materiale di risulta sulla spiaggia della Marina”. Ha poi lanciato un invito a “chiunque abbia visto qualcosa a presentare denuncia, affinché il responsabile possa essere individuato e chiamato a rispondere dell’illecito”.

Il primo cittadino ha annunciato tolleranza zero, ma anche i residenti chiedono lo stesso rigore: non solo per combattere gli incivili, ma anche da parte di chi ha in gestione questo tratto di costa, da troppo tempo lasciato in stato di incuria.

L’auspicio è che con i nuovi fondi ottenuti dal Comune si possa garantire un intervento di sistemazione di questo tratto di costa.

...

